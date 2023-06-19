Bakan Özhaseki: Fay hattı üzerine inşaata izin vermek deliliktir

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, " Devlet Demiryolları'nda çelik hatların bile eğildiği bir ortamda siz fay kırıklarının üzerine inşaat yapılmasına izin veremezsiniz. Dere yataklarına izin veremezsiniz. Mecburen belirli bölgelere az da olsa yapı yasağının gelmesi lazım" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye geldi. Bakan Özhaseki, Osmaniye Valiliği ziyaretinin ardından Ahmet Cevdet Paşa Salonu'nda koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıya Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık, Seydi Gülsoy ve il protokolü ile sektör temsilcileri katıldı. Bakan Özhaseki, 4 ay kadar önce meydana gelen deprem felaketinin Anadolu toprakları üzerinde, bin yıllık medeniyetin karşısına çıkan en büyük felaket olarak tanımlamanın daha doğru olduğunu ifade ederek, "Çünkü doğrudan 11 ilimizi etkiliyordu. Yüz kadar ilçemizi binden fazla köyümüzü etkilemişti. Bütün bu etkilenen yerlerde, yaptığımız tespitlerde, ufak tefek sayı değişikliği, itirazlar neticesinde olsa da 680 bin konutumuz yerle yeksan olmuş veya ağır hasarlı, yıkılmak durumunda. Bu arada tek katlı iş yerleri gibi, depolar gibi bağımsız birimlerle söyleyecek olursak 170 bin civarında hasarımız daha var. Toplamda 850 bin bağımsız birim yeniden yapılmak durumunda. Söylemeniz çok kolay, 850 bin diyoruz, geçiyoruz ama bu neredeyse Osmaniye büyüklüğünde veya Adıyaman, Malatya büyüklüğünde 5-6-7 vilayetin yeniden, sıfırdan yapılması demektir. Maddi hasar karşımıza çıkan, rakamsal olarak ifade edecek olursak 100 milyar dolar civarında. Tabii bütün bunları karşılayabiliriz. Ama 50 binden fazla canımız da toprağa verdik. Onun acısını unutmak hiç kolay değil" dedi.

Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından basına kapalı ilgili kurum temsilcileri ile toplantı yaptı.