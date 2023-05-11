Bakan Özer duyurdu: "Okul öncesi eğitimden ek ücreti kaldırıyoruz"

ORDU - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimde alınan ek ücretleri 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda kaldıracaklarını belirterek, " Türkiye'nin hiçbir noktasında ister tam gün eğitim yapsın, isterse yarım gün eğitim yapsın hiçbir ad altında, okul öncesi eğitimden ek ücret alınmayacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı ve 28. Dönem AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Okul Öncesi Eğiti Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

"Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranı yüzde 65'ten yüzde 99,9'a çıktı"

Bakan Özer burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin eğitim anlamında güçlendiğini söyledi. Türkiye genelinde okul öncesi eğitim seviyelerinin yüzde 65'ten yüzde 99 seviyelerine ulaştığını ifade eden Bakan Özer, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde okul öncesi eğitimde sessiz bir devrimdir, yüzde 65 olan okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını bir yıl gibi kısa sürede 99,9'a çıkarttık. Şuanda okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranı zorunlu eğitimdeki okullaşma oranlarını bile geçti. Çünkü ilkokulda yüzde 99,54, ortaokulda yüzde 99,17, lisede ise yüzde 99,12. Okul öncesinde ise yüzde 99,9. Sadece fiziki yatırımlar yapmadık, ilave yatırımlar yaptık. 6 şubat ikinci dönem itibariyle Türkiye'deki yeni açmış olduğumuz ve mevcut okul öncesi eğitimin tamamında ücretsiz temek vermeye başladık" dedi.

"Okul öncesi eğitimde alınan ek ücretlerin tamamını kaldırıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimde artık ek ücretin alınmayacağının müjdesini paylaşarak, "Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ve erişimi kalıcı kılmak için, şuanda 5 yaşı hallettik, 4 ve 3 yaşı da okul öncesi eğitime dahil etmek, oradaki oranları yükseltmek dolayısıyla 3-5 yaş arasında OISD ortalamasını yakalamak le ilgili yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitimle ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı, 50-100 lira, tam gün eğitim yapan kreşlerde 400-500 lira ücretler vardı. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine dayalı olarak bu ücretler tahakkuk ettiriliyordu, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı ile birlikte bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz. Türkiye'nin hiçbir noktasında ister tam gün eğitim yapsın, isterse yarım gün eğitim yapsın hiçbir ad altında, okul öncesi eğitimden ek ücret alınmayacak. Böylece bizler evlatlarımız ile ilgili okul öncesi eğitimle ilgili devrim gibi yapılan gelişmeleri de çok sağlam bir zeminde sürdürülebilirliğini sağlayacağız. Bizlere bu fırsatı veren ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en içten şükranlarımızı sunuyorum. Özellikle kızların eğitime erişimi için kampanyalar yapan ve okul öncesi eğitimi himayesine alan Emine Erdoğan Hanımefendiye de şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Programda Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de birer konuşa gerçekleştirdi.

Program, okul öncesi öğretmenler ve protokol üyelerinin fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.