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BAKAN ÖZER, DÜNYA ŞAMPİYONU KAAN İLE SATRANÇ OYNADI

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'nın İnegöl ilçesinde açılışını gerçekleştirdiği MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'nın İnegöl ilçesinde açılışını gerçekleştirdiği MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Özer, burada 8 yaşında Avrupa şampiyonu, 10 yaşında dünya şampiyonu olan, 75 madalya ve 40 kupası ile 'dünyanın en genç uluslararası ustası' unvanını taşıyan Yağız Kaan Erdoğmuş (11) ile satranç oynadı. Müsabaka sırasında Özer, "Bitirelim. Sonra manşet istemiyorum, 'Bakan 3 hamlede yenildi' falan diye' dedi. Yağız Kaan'ın yurt dışındaki turnuva masraflarını karşılama sözü de veren Bakan Özer, 'Senin masraflarını biz karşılayalım' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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