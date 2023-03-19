Bakan Özer: Afet bölgemizden tayin talep eden 4 bin 97 öğretmen ve personel nakledildi

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde görev yapan 102'si idari personel, 3 bin 995'i de öğretmen olmak üzere 4 bin 97 personelin yer değişikliği talebi üzerine başka illere nakledildiğini duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde görev yapan 102'si idari personel, 3 bin 995'i de öğretmen olmak üzere 4 bin 97 personelin yer değişikliği talebi üzerine başka illere nakledildiğini duyurdu.

Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgemizden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelimizin nakil işlemlerini sağladık. Eğitim ailemizin dayanışma ruhuyla güzel günleri beraber inşa edeceğiz" dedi.