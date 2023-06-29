Bakan Osman Aşkın Bak: Türkiye Yüzyılı Hızlı Bir Şekilde Başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de katıldığı bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin önceliğinin deprem bölgesinde vatandaşların yaralarını sarmak olduğunu belirtti. Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin büyüyen, gelişen ve güçlü bir ülke olmasını istediklerini vurguladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Milletimizi seviyoruz. Büyüyen gelişen, güçlü Türkiye istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı, hızlı bir şekilde başladı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, memleketi Rize'de, Belediye Başkanlığı'nın geleneksel bayramlaşma programına katıldı. Sahil dolgu alanındaki bayramlaşmaya, Bakan Bak'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, parti üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da "Biz Türk milleti olarak, sosyal hayatımızı oluşturan unsura son derece önem veririz. Bunların başında dayanışma ve yardımlaşma gelir. Kurban Bayramı dolayısıyla bu özelliğimiz en yüksek noktaya ulaşmakta. Bilmektesiniz ki sorumluluğunu taşıdığımız hükümet ve o hükümetin arkasındaki siyasi partinin siyaset tarzı kapsayıcı ve kuşatıcıdır. Türkiye'de var olup, yaşanan hiçbir sorun hükümetin gündemi dışında asla değildir. Yaşanan sorunların ağırlık derecesine göre hükümetin gündemindedir. Böyle bir anlayışla durmaksızın çalışmalara devam ediyoruz" dedi.