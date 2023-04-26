BAKAN KURUM: YARISI BİZDEN KAMPANYASINA 10 BİN 165 BİNA İÇİN BAŞVURU YAPILDI

? Sancaktepe'de toplu açılış töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden kampanyasına bugün başvurular başladı. Az önce arkadaşlarımdan rakamları aldım, bu saate kadar yapılan toplam başvuru sayısı 10 bin 165 bina. Bu yaklaşık 50 bin bağımsız bölüm demek. Yani 200 bin kardeşimiz ilk saatler itibariyle projeye başvurmuş ve 'devletim gelsin TOKİ ile benim inşaatımı yapsın, evimi dönüştürsün' diyor. Bu bizim için ne güzel bir mutluluktur? dedi.

Sacaktepe'de 5 bininci arsa tapu teslimi, millet bahçesi ilk fidan dikimi ve bir dizi toplu açılış Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşti. Toplu açılış töreninde konuşan Bakan Kurum, 'Her ne kadar projelerimizle, açılışlarımızla yüzümüz tebessüm etse de kalbimiz buruk. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 şehrimizde yıkıma sebep olan depremin acısını 85 milyon hep birlikte hissettik. Allah'a şükürler olsun, daima milletini düşünen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; 120 bin konut rakamına ulaştık. Yine Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da ilk konutları birkaç gün önce teslim ettik. Milletin derdiyle dertlenirsen bu işleri yaparsın. Milletin zor gününde yanında olmazsan tatile gidersen bu millete hizmet götüremezsin. Bu millette sandıkta sana cevabı 14 seçimdir verdiği gibi 14 Mayıs'ta da verecek inşallah. Allah'ın izni, Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin destekleriyle; 319 bin yeni yuvamızı bir yılda teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin yeni konut yapacak, yaraları tamamen saracağız' diye konuştu.

İSTANBUL'DA TEK BİR RİSKLİ YAPI BIRAKMAYACAĞIZ

Bakan Kurum, 'Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz İstanbul için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kutlu hedeflerimizin şehrine pek çok eser kazandırdık, nice dev yatırımlar armağan ettik. Özellikle bu aziz şehri istikbale taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem veriyoruz. Her iki yakada, 39 ilçemizde, 963 mahallemizde gece gündüz demeden çalışıyor; İstanbul'u istikbale taşımak için gayret ediyoruz. 2012 yılında 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' diyerek Gaziosmanpaşa'dan ilk kazmayı vurmuştuk. Şimdi de 'İstanbul'da 1 Buçuk Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm' ve 'Yarısı Bizden' diyoruz. Hedefimizi açıkladık; İstanbul'daki riskli 1 buçuk milyon yapı stoğunu yenileyeceğiz. Bunun için 500 bini Anadolu'da olacak. 500 bini Avrupa yakasında yer alacak. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul'da tek bir riskli yapı bırakmayacağız. Yarısı bizden kampanyasına bugün başvurular başladı. Az önce arkadaşlarımdan rakamları aldım, bu saate kadar yapılan toplam başvuru sayısı 10 bin 165 bina. Bu yaklaşık 50 bin bağımsız bölüm demek. Yani 200 bin kardeşimiz ilk saatler itibariyle projeye başvurmuş ve 'devletim gelsin TOKİ ile benim inşaatımı yapsın, evimi dönüştürsün' diyor. Bu bizim için ne güzel bir mutluluktur. Gideceğiz onların rızası çerçevesinde görüşmeler yapacağız, maliyetin yarısını biz karşılayacağız. Bu süreçte vatandaşımıza 5 bin 250 lira kira, 10 bin 500 lira taşınma yardımı veriyoruz? ifadelerini kullandı.

AYDOS MİLLET BAHÇESİ'NİN İLK ETABI AÇILDI

Bakan Kurum, ' Sancaktepe her zaman büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin, sayın cumhurbaşkanımızın yanında oldu. Biz de bu güzide ilçeye her zaman projelerimizle, eserlerimizle, yatırımlarımızla değer kattık. İşte bugün yine bir eser şöleniyle karşınızdayız, huzurunuzdayız. Tamamı 250 bin metrekare olan Aydos Millet Bahçemizde ilk fidanları birlikte dikmiştik. Şimdi ilk etabını açıyoruz. İçerisinde yürüyüş parkurlarından bisiklet yollarına, atölyelerden kafelere kadar pek çok sosyal donatısıyla ilçemize, İstanbul'a hizmet verecek. Yine 240 bin metrekare olan Sancaktepe Millet Bahçemizin ilk fidanlarını sizlerle birlikte toprakla buluşturuyoruz. Sadece bugün İstanbul'a yarım milyon metrekare yeşil alan kazandırıyoruz! Tamamladığımız park projeleriyle birlikte ilçemizdeki yeşil alan miktarını 58 metrekareden 60 metrekareye çıkarıyoruz. Yine İstanbul'a değil de istikbaline hizmet etmeyi tercih edenler tarafından atıl bırakılan otopark projemizi Sancaktepe Belediyemizle birlikte tamamladık. Bu zemin altı otoparkımızı İLBANK'ımızın desteğiyle hizmete alarak ilçemizdeki park sorununa çözüm üretiyoruz' dedi.

5 BİN AİLEYE TAPULARI TESLİM EDİLDİ

Bakan Kurum, 'Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir çevre hareketi olan Sıfır Atık, Sancaktepe'de örnek bir şekilde uygulanıyor. Kurulan Atık Getirme Merkezi ve Atölye'mizle pek çok ürünün geri dönüşümü sağlanacak. İşte bu iki merkezimizi de bugün sizlere kazandırıyoruz. Yenidoğan Mahallemizde çalışan annelerimiz için, babalarımız için büyük kolaylık sağlayacak bir kreşimiz ile Kadir Topbaş ve Sarıgazi kütüphanelerimizi sizlerin hizmetine sunuyoruz. Gençlerimizin vakit geçireceği Stüdyo Z ile Hanımeli Kafe ve Belediye Konukevimiz de ilçemize bugünden itibaren hizmet verecek. Hacı Müslim Külliyesi, 15 Temmuz Şehitler Camii ve Alattinoğlu Kur'an Kursu'muzu da bugün Sancaktepe halkıyla buluşturuyoruz. Tabi Sancaktepe'miz İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri. Buradaki vatandaşlarımızın mülkiyetle ilgili sorunları vardı. Hamdolsun; belediyemizle, Tapu ve Milli Emlak Genel Müdürlüklerimizle birlikte bir çalışma yürüttük. 5 bin ailemize tapularını teslim ediyoruz. Ben açılışını yaptığımız her bir projenin, ilk fidanlarını toprakla buluşturduğumuz millet bahçemizin ve tapularını teslim ettiğimiz evlerimiz; güzel Sancaktepe için, hayırlı, uğurlu olsun' diye konuştu.

30 PROJENİN AÇILIŞI YAPILDI

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise 'Sancaktepemiz, İstanbul'un özetidir, Türkiye'nin mozaiği, Anadolu'nun rengidir. Sancaktepe kardeşliğin, komşuluğun, mertliğin ilçesidir. Bugün toplam değeri 837 milyar lirayı bulan 30 eserin kurdelasını kesiyoruz. Sancaktepemiz için tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Emek gayret ve alın teri ile her mahallesini adeta ilmek ilmek dokuduğumuz ilçemizin hayali olan hizmetleri açıyoruz. Sancaktepemizi çok farklı konuma taşıyacak 30 projemizi sizlerin desteğiyle yaptık. Bu sadece bugün açtıklarımız. İlçemiz için birçok proje, hizmet ve yatırımı hayata geçirdiğimiz 4 yılı geride bıraktık. Sayın cumhurbaşkanımızın ve bakanımız Murat Kurum'un destekleriyle bugün Sancaktepe'nin çehresini değiştirecek, kent markasını güçlendirecek 250 bin metrekarelik Aydos Millet Bahçemizin birinci etabını açacağız. 240 bin metrekarelik Sancaktepe Millet Bahçemizde ilk fidan dikimlerini inşallah gerçekleştireceğiz. 300 araçlık otopark yapımı tamamlamış olup bu eserimizi de halkımızın hizmetine açıyoruz. Yenidoğan Sağlıklı Yaşam Merkezimiz ilçemize şifa olacak. Sarıgazi Kütüphanemiz ve rahmetli İBB başkanımız Kadir Topbaş adına açtığımız kütüphanemiz ilçemizin ilim irfan yuvası olacak.Hacı Akif Demirci, Pir Sultan Abdal ve Kaymakam Dursun Ali Şahin Parkı çocuklarımızın ve ailelerimizin hizmetinde olacak. Bakın biz, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olarak kadınlarımızı asla yalnız bırakmadık. Hanımeli Kafemiz, Sancaktepemizin emrindedir, hizmetindedir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz eserlerin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum' dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ailelere tapuları teslim edilerek kurdele kesildi. Bakan Kurum daha sonra Samandıra Meydan'da vatandaşlarla çay sohbetinde buluştu.