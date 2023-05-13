Bakan Kurum Sultanbeyli Kent Meydanı'nda konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah yarın siyasi ikbalini, sırtını terör örgütlerine dayayanlar kaybedecek, Yasin Börü'nün annesi kazanacak, Eren Bülbül'ün annesi kazanacak, Aybüke öğretmenin annesi kazanacak. Tüm annelerimiz kazanacak." dedi.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Murat Kurum, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda yaptığı konuşmada, seçimde bir tarafta köprüler, yollar, tüneller, havalimanları, millet bahçeleri inşa edenlerin, diğer tarafta Türkiye'yi 100 yıl geri götürmek isteyenlerin bulunduğunu ifade etti.

Sultanbeyli metrosunun halen bitirilemediğini dile getiren Kurum, "Çünkü yapmıyorlar. Yapmak istemiyorlar. Ama onlar ne yaparsa yapsın, biz Sultanbeyli'ye hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin bütün borçlarını ödemek için gece gündüz çalıştığını ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben seçimden sonra, IMF'yi bu ülkeye yeniden getireceğim." dediğini aktararak, kendilerinin yerli, milli ve güçlü ekonomi dediğini anlattı.

İstanbul'un çarpık kentleşmeye terk edildiğine dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Bir tarafta deprem, çöl, yangın bölgelerinde 1-2 saat uğramaktan başka bir şey yapmayanlar var. Diğer tarafta deprem olur, 15. günde ilk sözleşmeleri imzalar, 3 ay sonra da tam 151 bin konutun inşasını başlatanlar var.

Bizi arayanlar Kartal'da çöken binanın enkaz alanında bulur. Bizi arayanlar Adıyaman'ın yollarında, Gaziantep'in yollarında bulur. Bizi arayanlar Maraş'ın, Hatay'ın yollarında bulur. İstanbul'un sokaklarında bulur. Bizi arayanlar İzmir'de, Bayraklı'da bulur. Bizi arayanlar Antalya'da, Muğla'daki yangın bölgelerinde, Karadeniz'de sel bölgelerinde bulur."

Kurum, seçimlerin yapılacağı yarın Anneler Günü'nün de kutlanacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ben başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Anneler Günü'nü gönülden kutluyorum. İnşallah yarın siyasi ikbalini, sırtını terör örgütlerine dayayanlar kaybedecek, Yasin Börü'nün annesi kazanacak, Eren Bülbül'ün annesi kazanacak, Aybüke öğretmenin annesi kazanacak. Tüm annelerimiz kazanacak."