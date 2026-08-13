Bakan Kurum: Dirençli şehirleri COP31'de ana başlıklarımızdan biri haline getirdik

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dirençli şehirleri Cop31'de ana başlıklarımızdan biri haline getirdik. Dirençli altyapı ve bina standartlarını küresel ölçekte yaygınlaştırmalıyız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 hazırlıkları kapsamında Ankara'da düzenlenen 'İklim Dirençli Şehirler Programı'na katıldı. Bakan Kurum'un yanı sıra programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Asya Kalkınma Bankası yöneticileri, uluslararası finans kuruluşları ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bakan Murat Kurum, konuşmasında, Türkiye ve COP31 Başkanlığı olarak, Afrika'nın finansmana erişim sorununu, Pasifik ada devletlerinin varoluşsal kaygılarını, Asya'nın hızla büyüyen şehirlerini, Avrupa'nın iklim uyum ihtiyacının aynı sorumluluk duygusuyla ele alındığını ifade ederek, "Atmosferin pasaportu yok. Kuraklık sınır kapısında durmuyor. Sel ülke seçmiyor. Bu anlayışla Antalya'da verilen sözlerin sahada karşılık bulduğu bir uygulama, COP'u gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz. COP31 Eylem Gündemimizi temiz enerji dönüşümünden yeşil sanayileşmeye, Sıfır Atık'tan gıda güvenliğine, İklim Uygulama Köprüsü'nden dirençli şehirlere, gençlikten okyanuslara uzanan, insanlığın açık yaralarına merhem olacağına yürekten inandığımız 10 başlık etrafında şekillendiriyoruz. Hedefimiz çok açık ve net; her şart, her zorluk altında çalışan çözümleri büyüteceğiz, taahhüdü projeye, projeyi yatırıma, yatırımı insana ulaştıracağız. Antalya'da, dünyanın birbirine ne anlatacağını konuşmakla yetinmeyeceğiz; dünyanın birlikte ne yapacağını da, bir insanlık borcu olarak ortaya koyacağız" diye konuştu.

AFETLERİ ÖNCEDEN HESAPLAYAN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞI

Afetleri önceden hesaplayan, riski azaltan, kaynağını doğru yöneten bir şehircilik anlayışının kurulmak zorunda olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Türkiye, yangını gördü, seli yaşadı, kuraklıkla mücadele etti, aşırı sıcaklıklarla karşılaştı. Bütün bunlar bize önemli bir ders verdi. En acı tecrübeyi de 6 Şubat'ta yaşadık. 6 Şubat 2023, belki de tarihimizin en uzun günüydü. 11 ilimizde, 14 milyon insanımız bu felaketten doğrudan etkilendi. 110 bin kilometrekarelik geniş bir alanda büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldık. O günlerde insanlarımız evlerinin eski yerini bile bulmakta zorlandı. Bu acı hepimizin hafızasına kazındı ama biz o en uzun gecede bile umudumuzu kaybetmedik. 650 bin yardım görevlisi, lojistik çalışanı ve arama kurtarma personeliyle sahadaydık. 200 bin mimar, mühendis ve işçiyle tek yürek olduk. Devlet ve millet el ele verdi; asrın dayanışmasını asrın inşa seferberliğine dönüştürdük" dedi.

'YAPTIĞIMIZ 500 BİNE YAKIN EVİN TAMAMI İKLİM DİRENÇLİDİR'

Bakan Kurum, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya başta olmak üzere 11 ilin belediyelerin de desteğiyle ayağa kaldırıldığını da belirterek, "İLBANK'ımızla 11 bin kilometrelik altyapıyı yeniledik. Okullar, camiler, çarşılar inşa ettik. 'Meydanlar şehirlerin kimliğidir' dedik, her şehrimize meydanlar yaptık. Tarihi yapılar üzerinde titizlikle çalıştık. En önemli hedefimiz ise vatandaşımızın bir an önce başını yuvasına sokmasıydı. Onun için tüm bu çalışmaları yaparken üretim hızımızı saatte 23, günde 550 konuta ulaştırdık. 27 Aralık 2025 itibarıyla 11 ilimizde toplam 455 bin konut ve iş yerini tamamlayarak hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Size 455 bin konutu şöyle anlatayım. Nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri, topyekun bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik. İnşa çalışmamızın her aşamasında çevremizi koruyarak adım attık. Enkaz atıklarını yeniden değerlendirmek için devasa bir geri dönüşüm merkezi kurduk, atıkları dönüştürdük, dönüştürüyoruz. Yaptığımız 500 bine yakın evin tamamı iklim dirençlidir, Sıfır Atık uyumludur, enerji verimlidir. İnanın kolay değildi. Bunu yalnızca bir inşa başarısı olarak da görmüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaraları sarma, güveni yeniden kurma ve umudu ayağa kaldırma iradesi olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'DİRENÇLİ ŞEHİRLER İÇİN YENİ FİNANSMAN MEKANİZMALARI GELİŞTİRMELİYİZ'

Bakan Kurum, 11 ilde sahada edinilen tecrübeyi, Türkiye'nin tüm şehirlerine taşıdıklarını belirterek, "Hem kentsel dönüşüm hem de çok uygun koşullarla sunduğumuz sosyal konutlarla şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek için çalışıyoruz. Kentsel dirençlilik; afet yönetimi ile iklim değişikliğini ayırmaz, aynı vizyonun parçası olarak görür. Bunun için de dirençli şehirleri COP31'de ana başlıklarımızdan biri haline getirdik. Dirençli şehirler için yeni finansman mekanizmalarını geliştirmeliyiz. Dirençli altyapı ve bina standartlarını küresel ölçekte yaygınlaştırmalıyız. Yeşil Bina sertifikasyon sistemlerini güçlendirmeliyiz. Biz, depremden etkilenen 11 ilimizde tam da bu anlayışla hareket ettik. Tarihin en büyük kentsel yeniden inşa sürecini, yeni bir yol haritasına dönüştürdük ve deprem sonrası tasarladığımız sıfır enerjili bina konseptiyle enerji tüketimini yüzde 39, sera gazı emisyonunu yüzde 38 azalttık. COP31 sürecinde tüm bu başlıkları ölçülebilir hedeflerle somut uygulamalara dönüştürecek adımı atacağız. COP31 Başkanlığı olarak, dünyaya hedef sunmakla kalmayacak, uygulanmış örnekler, ölçülmüş sonuçlar ve ölçeklendirilebilir bir model de önereceğiz" dedi.

'DÖNÜŞTÜRDÜĞÜMÜZ AMBALAJ SAYISI 100 MİLYONU GEÇTİ'

Kaynak verimliliği konusuna işaret eden Bakan Kurum, "Bir şehir şebekesinde suyu kaybettiğinizde suyla beraber onu arıtmak için kullandığınız enerjiyi, altyapı yatırımını ve kamu kaynağını da kaybedersiniz. Bir malzemeyi attığınızda ham maddesini, üretiminde kullanılan enerjiyi, nakliyesini ve insan emeğini de kaybedersiniz. Yani kaynak verimliliği, çevre politikasıyla beraber ekonomi, kalkınma, milli kaynak ve nesiller arası adalet meselesidir. Bu düşünce, Türk milletine son derece tanıdık. Bizim kültürümüzde bunun çok sade bir karşılığı var, nimeti israf etmemek. Bunun en somut çıktısı da 'Sıfır Atık'tır. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Türkiye, Sıfır Atık düşüncesini devlet politikasıyla, milletin katılımıyla, yerel uygulamayla ve diplomasiyle buluşturarak küresel bir çevre hareketine dönüştürdü. Devamında 'Depozito İade Sistemiyle' yepyeni bir evreye geçtik. Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) ile Sıfır Atık'ı günlük hayatın her alanına taşıdık. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 milyonu geçti. İnşallah milletimizin çok sevdiği DOA'yı daha da büyütecek, yaygınlaştıracak, etki alanını artıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı