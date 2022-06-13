BAKAN KURUM'DAN, SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERE ZİYARET ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Haymana ilçesinde selden etkilenen Kızılkoyunlu köyünde inceleme yaptı. ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Haymana ilçesinde selden etkilenen Kızılkoyunlu köyünde inceleme yaptı. Bakan Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyetle dün etkili olan sağanak sonrası taşkınların yaşandığı Haymana ilçesi Kızılkoyunlu köyünü ziyaret etti. Burada vatandaşlarla görüşerek hasar gören ev ve ahırları inceleyen Bakan Kurum, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum, ahırları yıkılan hayvanlar için çadır ve konteyner tedarik edileceğini söyledi. Bakan Kurum, buradaki incelemelerinin ardından Akyurt ilçesine geçti. Demirören Haber Ajansı / Güncel İklim Değişikliği Murat Kurum Haymana Ankara Güncel Haberler

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