Bakan Kurum: COP31'e Somut Projelerle Gelin

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) Başkanı Murat Kurum, "COP31 sürecine yalnızca genel değerlendirmelerle değil; somut öneriler, finansmana hazır projeler ve uygulanabilir iş modelleriyle gelin" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOBB Başkanlığı'nda düzenlenen 'COP31 Business Forum-Türk İş Dünyası İstişare Toplantısı Programı'na katıldı. Bakan Kurum, bugüne kadar iş dünyasıyla nitelikli, etkili ve güçlü birçok iş birliğine imza attıklarını belirterek, "Bu yönüyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2017 yılında TOBB Genel Kurulu'nda yaptığı çağrıya verdiğiniz güçlü karşılığı da asla unutmuyoruz. Türkiye'nin yerli otomobili, iş dünyamızın vizyonu ve cesareti sayesinde hayata geçti. Togg; çevreci, iklim dostu ve yeni nesil bir teknolojinin, en güzel eseri oldu. Türkiye'nin bir dünya markası olan bir diğer çevreci ve doğa dostu adım olan Sıfır Atık projemizde de yine sizlerle birlikte hareket ettik. Türkiye Çevre Ajansımız, TOBB ve TESK ile iş birliği protokolümüzü imzaladık. İşte bugün de güçlü iş birliğimizi yepyeni bir evreye taşıyoruz. COP 31'e iş dünyamızın mührünü vurmak için kolları sıvıyoruz. Bugün bizi bir masanın etrafında toplayan süreç, geçtiğimiz mart ayında Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, TOBB'un COP31 iş dünyası temsilciği talebiyle başladı. Tabii biz bu talebi büyük bir memnuniyetle karşıladık ve ivedilikle resmi elçilik görevini tevdi ettik. Bu süreçte TOBB iş dünyamızın önceliklerini ve ulusal paydaş tabanını oluşturarak, COP31 sürecine katılımını teşvik edecek. Yine, paydaşlar arası köprüler kurarak bu kritik süreci koordine edecek" ifadelerini kullandı.

'DİYALOG, UZLAŞI VE AKSİYON ÖNERİYORUZ'

COP31 vizyonun, eylem gündemi ve sektör beklentilerine değinen Bakan Kurum, "Her platformda dile getirdiğim üzere, biz Türkiye olarak vizyonumuzu 'Geleceğin COP'u: Uygulama COP'u' yaklaşımı üzerine inşa ediyoruz. Çünkü dünyamızın daha fazla taahhütte değil; hedefleri sahaya indirmeye, uygulamayı hızlandırmaya ve dönüşümü ölçülebilir ekonomik sonuçlara çevirmeye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle de tüm ülkelere, Antalya'ya gelmeden önce, ulusal iklim planlarını ve şeffaflık raporlarını sunmaları gerektiğini beyan ettik. Ülkelere iklim finansmanı yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısı yaptık. Bu kararlılıkla bütün dünyaya diyalog, uzlaşı ve aksiyon öneriyoruz. COP31'de hedefimizi sözün aksiyona dönüştüğü, aksiyonun sahaya yayıldığı bir zirve temeline oturtuyoruz. Bu yaklaşımın sahadaki en önemli araçlarından biri olan eylem gündemimizi 10 öncelikli alan etrafında yapılandırıyoruz. Bu gündem; Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi, temiz enerji dönüşümü ve yeşil, düşük karbonlu sanayileşmenin desteklenmesini kapsamaktadır. Kırılgan bölgeler ile okyanus ve denizlerin dayanıklılığı, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım sistemleri de temel odak alanlarımız arasındadır. Yine şehirlerin iklime dayanıklı hale getirilmesi, iklim eylemini destekleyen finansal ve kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi, gençlerin sürece katılımının artırılması, dayanaklı sağlık sistemlerinin geliştirilmesi de bu çerçevede ele alınmaktadır. Bu süreçte sizlerden beklentimiz de büyük" ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDE DEVASA YATIRIM ALANLARI VAR'

Bakan Kurum, bayram öncesi Kopenhag'da İklim Bakanları Toplantısı'na katıldığını hatırlatarak, "Biz tüm taraflara şu mesajı vermek istiyoruz. Hükümetlerden iş dünyasına kadar her kesime, 'Sizi görüyor ve duyuyoruz' diyoruz. Hatta yaklaşımınızın en güçlü unsurlarını alıp bunların COP31'e nasıl dahil edilebileceğine bakmak istiyoruz. Bu çağrıyı sözde bırakmıyoruz. Çünkü bütün sektörleri yakinen takip ediyoruz. Günümüz dünyasında, Sanayi Devrimi'nden bu yana şekillenen küresel ticaret kuralları, yeşil dönüşüm ekseninde baştan yazılıyor. Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ihracatımızın, pazar payımızın ve küresel rekabet gücümüzün ön koşulu haline geliyor. Biz, bu dönüşüm sürecinde karşılaştığınız en büyük zorluğun teknolojiye erişim ve uygun maliyetli finansman olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte tam da bu nedenle özel sektörün ve finans dünyasının iklim eylemine daha güçlü katılımı olmazsa olmazımız. Zira güçlü ve etkin katılım, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu uluslararası iklim finansmanının da anahtarı olacaktır. Bu süreci her birinizin bir fırsat olarak değerlendirmesini istiyorum. Beklentimiz; COP31'i yalnızca devletlerin yürüttüğü bir bürokratik süreç olarak değil, iş dünyamızın en önde koştuğu, iklim ve kalkınma seferberliği olarak görmenizdir. Unutmayın ki bilim politika üretir ancak o politikayı yatırıma, teknolojiye ve sahada somut bir dönüşüme çevirecek olan sizlersiniz. COP31 sürecine yalnızca genel değerlendirmelerle değil somut öneriler, finansmana hazır projeler ve uygulanabilir iş modelleriyle gelin. Önümüzde devasa yatırım alanları var" dedi.

'COP31 BUSİNESS FORUM'U KURUYORUZ'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise "Sayın Bakanımız, her zamanki özel sektör dostu ve çözüm odaklı yaklaşımıyla birliğimizi, küresel iş dünyasının koordinasyonunu sağlamak üzere COP31 İş Dünyası Elçisi olarak görevlendirdi. Bu kapsamda ilk adım olarak bugün sizlerle COP31 Business Forum'u kuruyoruz. Bugüne kadar özel sektörün COP süreciyle ilişkisi dağınık ve tek tek şirketlerin bireysel girişimlerine bağlı kalmıştır. Biz bu ilişkiyi kalıcı, kurumsal ve temsil gücü yüksek bir yapıya kavuşturmak, iş dünyasının sesini sürece sistematik biçimde taşımak için bu forumu hayata geçiriyoruz. Bu yapıda; özel sektör, finans kuruluşları, iş dünyası derneklerimiz ve oda-borsa camiamızla bir aradayız. Uluslararası arenada sürdürdüğüm Dünya Odalar Federasyonu Başkanlığı, Eurochambres/Asya ve Pasifik/İslam Odaları Başkan Yardımcılığı ve ICC Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerim vesilesiyle oluşturduğumuz küresel networkü de forumun yapısını güçlendirmek için kullanacağız. Hedefimiz, forumu yalnızca COP31'e özgü geçici bir oluşum değil, kendisinden sonraki başkanlıklara devredilebilecek kalıcı bir yapı haline getirerek COP sürecine kalıcı bir kurumsal miras bırakmaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı