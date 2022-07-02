Bakan Kurum : 2053 yılında tüm atıklarını dönüştüren bir ülke olacağız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "2053 yılında oluşan tüm atıklarını dönüştüren bir ülke olacağız. 2030 yılına kadar da tüm binalarımızı enerji verimli hale getireceğiz ve ısıtma, soğutmada da yüzde 100 karbonsuzlaştırmayı sağlamış olacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Mavi" programına katıldı.

"2053 YILINDA OLUŞAN TÜM ATIKLARINI DÖNÜŞTÜREN BİR ÜLKE OLACAĞIZ"

"SIFIR ATIK PROJESİ BİR DÜNYA MARKASIDIR"

"7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞMAK SURETİYLE MARMARA DENİZİMİZİ MÜSİLAJDAN KURTARDIK"

"ÇALIŞMALARLA BİRLİKTE SELİN VE AFETİN ETKİLERİNİ AZALTMIŞ DURUMDAYIZ"

Demirören Haber Ajansı / Güncel