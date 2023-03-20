Bakan Kirişci, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki Sel Felaketinde 19 Kişinin Hayatını Kaybettiğini Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketinde toplam 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde toplam 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Kirişci, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sel afetinde Şanlıurfa'mızda 16, Adıyaman'da 3, toplamda 19. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanından, 'burada bir katkımız olur mu' diye yardım eden bir yığın sivil asker kardeşlerimiz var. Bunlarla beraber bizim de kamu olarak, özellikle 98 iş makinası DSİ'ye ait, 55 tane de arazözümüz var. Bunlarla birlikte de 155 orman çalışanımız, 225 de DSİ çalışanımız olmak üzere sahada birebir hizmet veriyorlar. İhtiyaç olduğunda sayıların arttırılması mümkün. Şu anda bir yeterlilik durumu olduğunu görüyoruz."