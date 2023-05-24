BAKAN KİRİŞCİ BUĞDAYDA 21 MİLYON TON REKOLTE BEKLİYORUZ

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, buğday rekoltesinde geçen yıla oranla yüzde 5'lik bir artışla 21 milyon ton rekolte beklediklerini belirterek, açıklayacakları Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatının da üreticiyi mağdur etmeyeceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Dulkadiroğlu ilçesi Peynirdere Mahallesi'ne gitti. Kirrişçi'ye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir eşlik etti. Bir buğday tarlasında gazetecilere açıklama yapan Kirişçi, bu yıl buğday için yüzde 5'lik artışla yaklaşık 21 milyon ton rekolte beklendiğini söyledi. Normalde ekim ve şubat ayları arasında yeterli yağış aldıklarını, ancak yılın kurak geçtiğini ifade eden Kirişci, "Şubat ayı sonrası özellikle mart, nisan ve mayıs ayında yağışta bir atış oldu. Bilhassa nisan ve mayıs aylarında son 63 yılın, bazı bölgeler için söylüyorum, en yüksek yağış ortalamaları bir önceki yıla göre de yüksek yağış otalamalarına erişti. Kurak geçen dönemin telafisi adına bu yağışlar inşallah berekete, verim artışına ve o aradaki kaybın telafisine de imkan sağlayacak durumda. Şunu baştan belirtmekte yarar var; bu yıl rekoltenin yüksek olmasını bekliyoruz. Yaklaşık 21 milyon ton gibi yüzde 5'lik bir atışla 21 milyon ton gibi bir rekolte bekliyoruz buğday için. Şunu da ifade etmekte yarar görüyorum; bu 21 milyon tonluk buğday, Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması noktasında gerçekten yeterli durumda. Bu manada da inşallah ülke olarak bir eksiğimiz, bir noksanımız asla olmayacak. Gece ile gündüz arasındaki ısı farkından dolayı da inşallah ürün kalitemiz çok çok yüksek. Yani buğdayımızın kalitesi yüksek olacak. Çünkü gece ile gündüz arasında ısı farkı ne kadar yüksek olursa o kadar daha kaliteli bir buğdayı elde etme imkanımız söz konusu olacak" dedi.

'BUĞDAYDA GÜMRÜK VERGİSİNİ YÜZDE 130'A ÇIKARDIK'

Üreticilerin korunmasına yönelik günler öncesinden çeşitli tedbirler aldıklarını da kaydeden Bakan Kirişci, buğdayda yüzde 0 olan gümrük vergisini cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde 130'a çıkardıklarını ve böylelikle de üreticinin ve iç piyasanın korunması adına önemli bir aksiyon almış olduklarını kaydetti. Kirişci, "Rekoltesi ve kalitesi yüksek 21 milyon ton buğdayı konuşurken hükümet olarak da gün evvelinden ve TMO olarak belirli tedbirleri de daha önceden almıştık. Hatırlanacağı üzere 23 Nisan'da buğdayda yüzde 0 olan gümrük vergisini cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde 130'a çıkardık ve böylelikle de üreticimizin korunması, iç piyasanın korunması adına önemli bir aksiyon almış olduk. Yine bilindiği gibi Türkiye un, bulgur, makarna, irmik gibi dahili de işleme rejimi adı altında uygulamalarımız çerçevesinde içeride aldığımız ürünleri işliyor ve bunları ihraç ediyoruz. Daha önceki uygulama önce ithalat yap, sonra ihracat yap şeklindeydi ama bu yeni dönemde, bu almış olduğumuz karar çerçevesinde bu yeni dönemde önce ihracat yapacağız, daha sonra da ithalat yapacağız. Buradaki muradımız da tamamıyla tıpkı gümrük vergisinin yüzde 0'dan yüzde 130'a çıkarılmasında olduğu gibi burada da dahili de işleme faaliyetlerini yürüten işletmelerin iç piyasadan ürün almalarını sağlamak ve kendi üreticilerimizin ürünlerine daha fazla bir değer yükseltmek arzusu içerisindeyiz" diye konuştu.

'FİYATTA, ÜRETİCİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE DE REFAHI ÇOK BELİRLEYİCİ OLACAK'

Üreticilerin hasat ettikleri buğdayları fiyatlar açıklanana kadar, gerek TMO'nun depolarında gerekse de özel sektöre ait lisanlı depolarda muhafaza edileceklerini belirten Vahit Kirişci sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçtiğimiz yıl 2022 mahsulü ilk hasat sonrası fiyatımızı TMO olarak 5 Haziran'da açıkladık. Bu yıl da tabii ki şartlara ve mevsimsel sürece de bağlı, bunu da dikkate alarak inşallah biz gerektiğinde gerekli zamanda gereken fiyatı açıklıyor olacağız. Üreticimizi asla mağdur etmeyen bir uygulama içerisinde olduk ve fiyatlarımızı da buna göre belirledik ve bu fiyatlarımızı da kamuoyuyla, çiftçilerimizle paylaştık. Hatırlanacak olur ise 2022 yılı mahsulü için bir önceki yıl 2 bin 250 lira olan buğdayı 7 bin 450 liraya almıştık. Bu 7 bin 450 liranın 1000 liralık kısmı, ton fiyatını söylüyorum, TMO'ya teslim edilen ürünler içindi, piyasa da 6 bin 450 liradan buğday işlem görmüştü, 1000 lira da vermiş olduğumuz bu TMO primi ile beraber 7 bin 450 liraya gelmişti. Şimdi bu yıl da oturacağız bu hesaplamaları, şu anda çünkü rekolteyle ilgili elimizde net bir bilgi yok, yine verimle ilgili önümüzdeki günlerde inşallah bu olumlu seyir aynen devam eder, herhangi bir bu manada konuşabileceğimiz, ifade edebileceğimiz bir rakam yok fakat şunu biliyoruz, mutlak surette üreticinin üretim maliyetleri ve de refahı burada çok belirleyici olacak, çok önemlidir. Mazot, gübre, ilaç, tohum, tarla kirası, deposu hasat için ödeyeceği ücret bütün bunların hepsi takdir edersiniz, bu hasatla beraber ortaya çıkmış olacak ve de piyasa şartlarını da dikkate alacağız. "