Bakan Kirişci: "Şu ürünün de rafta bir eksikliği var dediğimiz hamdolsun herhangi bir ürün yok" Güncel Haberler Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Bakan Kirişci'ye kasa ile limon hediye edilmesi ADANA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da Tarım Sektör Temsilcileri Buluşmasında konuştu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Bakan Kirişci'ye kasa ile limon hediye edilmesi ADANA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da Tarım Sektör Temsilcileri Buluşmasında konuştu. (6) Güncel Kaynak: AA / Koray Kılıç Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Kirişci: 'Şu ürünün de rafta bir eksikliği var dediğimiz hamdolsun herhangi bir ürün yok' - Haberler

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