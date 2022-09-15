Bakan Kirişci: "Şu ürünün de rafta bir eksikliği var dediğimiz hamdolsun herhangi bir ürün yok"
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Bakan Kirişci'ye kasa ile limon hediye edilmesi ADANA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da Tarım Sektör Temsilcileri Buluşmasında konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması
Bakan Kirişci'ye kasa ile limon hediye edilmesi ADANA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da Tarım Sektör Temsilcileri Buluşmasında konuştu. (6)
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel