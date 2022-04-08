Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki KYK yurdunda sahur yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki KYK yurdunda sahur yaptı

AA - Eşber Ayaydın - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki KYK yurdunda sahur yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle sahur yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle sahur yaptı.

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Göbeklitepe Erkek Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesinde sıraya girerek yemeğini alan Bakan Kasapoğlu, sahurunu öğrencilerle yaptı.

Kasapoğlu, öğrencilerle bir arada sahur yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek "Sizlerle birlikte olmak bizim için mutluluk. Akşam iftarda Ankara Hüseyin Gazi Yurdundaydık, şimdi hamdolsun Şanlıurfa Göbeklitepe Yurdundayız. Sizlerin bu ramazan ikliminde oluşturduğu bu ortam da bizi ayrıca mutlu ediyor. Bugün Şanlıurfa'da programlarımız olacak, hem ilçeler hem de merkez ilçeler olmak üzere inşallah güzel çalışmalarımız olacak. Üniversitelerimizle ilgili de güzel çalışmalarımız var, hepinize teşekkür ediyorum. Vizelerinizde başarılar diliyorum." dedi.

Kasapoğlu, daha sonra sohbet ettiği öğrencilerin taleplerini dinledi.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Harran Üniversitesi, Mehmet Kasapoğlu, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title