Bakan Kasapoğlu, Duran Trafikte Araçtan İnip Yürüdü

Gençlik ve Spor Bakanı İzmir milletvekili adayı Mehmet Kasapoğlu, İzmir Limanı'nda demirli TCG Anadolu'yu ziyaret etmek için araçtan inip yürüyerek ulaştı. Bakan Kasapoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin üstün teknolojik altyapısı, eğitimli personeli ve modern donanımı ile ülkemizin savunma gücünün ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gördüklerini belirtti.

BAKAN KASAPOĞLU, DURAN TRAFİKTE ARAÇTAN İNİP YÜRÜDÜ

İzmir Limanı'nda demirli TCG Anadolu'yu görmek için akın eden İzmirliler hem uzun sıra kuyruğu oluştururken araçla trafikte ilerleyemeyen Gençlik ve Spor Bakanı İzmir milletvekili adayı Mehmet Kasapoğlu, inip yürüyerek TCG Anadolu'ya ulaştı. Araçlarından çıkan bazı vatandaşlar da Bakan Kasapoğlu'yla birlikte yürüyerek, TCG Anadolu'nun bulunduğu İzmir Limanı'na ulaştı.Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, "Bugün TCG Anadolu savaş gemisini ziyaret etmek için yola çıktık ve bölgeye yaklaştığımızda trafik durmuştu. Bir an önce TCG Anadolu'ya ulaşmak için araçtan inip, İzmir Limanı'na doğru vatandaşlarımızla birlikte yürüdük. Milletimizi gururlandıran gemimizle, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücünü yakından gördük. Bu ziyaretimizde, Türk Deniz Kuvvetleri'nin üstün teknolojik altyapısı, eğitimli personeli ve modern donanımı ile ülkemizin savunma gücünün ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu vesileyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her kademesinde görev yapan kahraman askerlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemizin her zaman güçlü bir savunma gücüne sahip olması için askerlerimizin fedakarlıkları, cesaretleri ve kararlılıkları sayesinde mümkün olmaktadır" dedi.

İZMİR,