Bakan Kacır: Terör Şebekelerine İnat Türkiye Yüzyılında Tam Bağımsız Türkiye'den Bir An Dahi Vazgeçmeyeceğiz

Haber: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TUSAŞ'a düzenlenen saldırıyı kınayarak, "Bizi durdurmaya çalışan türlü terör şebekelerine inat Türkiye yüzyılında tam bağımsız Türkiye'den bir an dahi vazgeçmeyeceğiz. Milli teknoloji hamlemizin yüz akı Türk savunma sanayi kutlu yürüyüşüne devam edecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'nın kapanışında konuştu.

"Terör şebekelerine inat Türkiye yüzyılında tam bağımsız Türkiye'den bir an dahi vazgeçmeyeceğiz"

TUSAŞ'a düzenlenen saldırıyı kınayıp saldırıda şehit düşenlere rahmet, yaralılara da şifa dileyerek konuşmasına başlayan Bakan Kacır, "Bizi durdurmaya çalışan türlü terör şebekelerine inat Türkiye yüzyılında tam bağımsız Türkiye'den bir an dahi vazgeçmeyeceğiz. Milli teknoloji hamlemizin yüz akı Türk savunma sanayi kutlu yürüyüşüne devam edecek. Değerli bakanlar, kıymetli katılımcılar, Türk dünyamızın sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyonda iş birliğinde yeni bir sayfa açacak bu tarihi başlangıç vesilesiyle, sizleri 2023 yılının Türk dünyası gençlik başkenti olarak ilan edilen İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

"Türk Devletleri Teşkilatı, işbirliği iradesinin en değerli neticelerinden biridir"

Türk devletleri arasındaki birlik ve beraberliğe dikkat çeken Bakan Kacır, "Hem küresel hem de bölgesel seviyede çok büyük sınamalardan geçtiğimiz bu dönemde en önemli güç kaynağımız, ortak değerlerimiz, dilimiz, kültürümüz ve tarihimizdir. Milletlerimizin birbirlerine duyduğu kardeşlik bağıdır. Caydırıcılığımızı en üst düzeye çıkarmak için, sarsılmaz bağlara dayalı birliğimizi güçlendirmek ve her alanda iş birliklerimizi arttırmak, muhatap olduğumuz sınamalar karşısında bizim için bir tercihten öte zorunluluktur. Türk Devletleri Teşkilatı, bu işbirliği iradesinin en değerli neticelerinden biridir. Türkiye olarak, Türk dünyası kuruluşları arasındaki işbirliklerinin derinleştiğini ve yeni alanlarla genişlediğini görmekten memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

"Atacağımız adımlar küresel güçlüklerle beraber ve birlikte başa çıkmamıza olanak sağlayacak"

"Bugünkü tarihi başlangıçla birlikte, teşkilatımızın önceliklerini daha da çeşitlendirerek, sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında somut işbirliklerimizin hayata geçirilmesi için büyük bir gayretle çalışmalara koyulacağız" diyen Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Bu kararlı adım sadece fikir alışverişinde bulunmak için değildir. İşbirliğimizin geleceğini şekillendirecek somut eylemlerin temelini de birlikte atacağız. Atacağımız adımlar sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında Türk devletleri arasındaki dayanışmayı pekiştirecek, bölgesel bağları kuvvetlendirecek, ortak çıkarlarımız doğrultusunda ortak üretimimizi arttıracak, coğrafyalarımız arasında değer zincirini kuvvetlendirerek küresel güçlüklerle beraber ve birlikte başa çıkmamıza olanak sağlayacaktır."

Bakan Kacır, "Bugün kabul edeceğimiz bildiri ve bildirinin eki olarak kabul edilecek olan eylem planı, sadece bakanlıklarımız arasında değil, aynı zamanda özel sektörümüz, akademimiz ve araştırma kuruluşlarımız arasında da somut bir işbirliğinin temelini oluşturacaktır" dedi.