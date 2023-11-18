Bakan Kacır, Kırklareli OSB Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ergene Nehri'nin kirlilikten kurtarılması için hayata geçirilen Derin Deniz Deşarj Projesi ile günde 160 bin metreküp suyun Marmara Denizi'ne derin deşarj edilmesinin sağlandığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ergene Nehri'nin kirlilikten kurtarılması için hayata geçirilen Derin Deniz Deşarj Projesi ile günde 160 bin metreküp suyun Marmara Denizi'ne derin deşarj edilmesinin sağlandığını belirtti.

Kacır, Kırklareli Valiliği ziyareti sonrası Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Toplu Açılış Töreni'ne kendi kullandığı Togg ile geldi.

Kacır, törende yaptığı konuşmada, açılışı gerçekleştirilecek 19 fabrikanın, 10,6 milyar liradan fazla yatırımla Kırklareli'ne ve Türkiye'ye değer katacağını söyledi.

Fabrikaların 4 bin 300'den fazla vatandaşa iş imkanı sunacağını belirten Kacır, "Bu fabrikalarda üretilen ürünler sadece iç piyasaya sunulmakla kalmayacak, ihracatla da ekonomimize katkı sağlayacak." dedi.

60 yıldır başarı ile sürdürülen organize sanayi bölgesi modeli ile Osb'lerin ortak altyapıları, çevreci yaklaşımları ve tedarik zincirinde oluşturdukları verimlilikle ülke sanayisine hizmet ettiğini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

" Osb'ler firmalarımızın kümelenmesini sağlayarak firmalarımıza iş birliği kültürünü aşılıyor, 'Milli Teknoloji Güçlü Sanayi' vizyonumuzda öncü rol üstleniyor. Bu bilinçle, 2002 yılında ülkemizde 192 OSB kuruluyken, son 21 yılda ülkemize 161 OSB daha kazandırdık. OSB'lerimizde çalışan sayısı da 5 kat artarak 2,5 milyona yükseldi. Bugün geldiğimiz noktada 353 OSB ile artık OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. İnşa ettiğimiz bu güçlü üretim altyapısı ile birlikte ticari araç üretiminde Avrupa lideriyiz. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz. Beyaz eşya üretiminde Avrupa lideriyiz, dünyada ikinci sırada yer alıyoruz. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da lideriz, dünyada dördüncüyüz. Çimento ve demir-çelik üretiminde Avrupa birincisiyiz.

Geçtiğimiz yıl ihracatımız 254 milyar dolar ile yeni bir rekor kırdı ve bu rekorun başrolünde imalat sanayimiz var. Türkiye Yüzyılı'nda bu başarı hikayesinin daha da güçlenerek devamını tesis etmek üzere sanayimizin dijital ve yeşil dönüşümünü hızlandırıyoruz."

2053 net sıfır emisyon hedefi

Kacır, model fabrikalarda verilen yalın üretim ve dijital dönüşüm eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle işletmelerin verimlilik oranlarını yükselttiklerini vurguladı.

Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya'daki fabrikalarla, yeni model fabrika sayısının 8'den 14'e çıkacağını anlatan Kacır, "KOBİ'lerimize özel olarak tasarladığımız Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli'ni kullanıma sunuyoruz. Trakya Kalkınma Ajansı'mız tarafından yürütülen 'Trakya'nın Verimli KOBİ'leri projesiyle 19'u Kırklareli'nde olmak üzere 133 KOBİ'de süreç ve enerji verimliliği çalışmaları gerçekleştirdik." dedi.

İmalat sanayisinin dijital dönüşüm yatırımlarını artıracak Dijital Dönüşüm Destek Programı'nın devreye alınacağına değinen Kacır, şöyle devam etti:

"2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz ve Avrupa Yeşil Mutabakatı uyumu doğrultusunda gerek ulusal gerek uluslararası kaynakları harekete geçirdik. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında başlatılan projeler için bugüne kadar 8 milyar lira finansman sağladık. Ergene Nehri'nin kirliliğini önleyecek olan Ergene Havzası Organize Sanayi Bölgeleri Müşterek Atıksu Arıtma Tesisleri'nden beşini tamamladık. Derin Deniz Deşarj Projesini de gerçekleştirerek günde 160 bin metreküp suyun Marmara Denizi'ne derin deşarj edilmesini sağlıyoruz."

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi

OSB'lerin, 'Yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandırmak adına Dünya Bankası Türkiye OSB Projesi ile 300 milyon dolar finansman kullandırdıklarını belirten Kacır, proje ile Türkiye'deki seçilmiş OSB'lerin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Sanayi işletmelerinin etkin yeşil dönüşümünü sağlamak üzere Dünya Bankası ile iş birliği halinde 450 milyon dolar bütçeli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni de hayata geçirdiklerini anlatan Kacır, "KOSGEB'e ayrılan 250 milyon dolarlık kısmıyla KOBİ'lerin yeşil dönüşüm kapsamındaki yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi gibi tematik alanlarda gerçekleştirilecek faaliyetlerini destekleyeceğiz. TÜBİTAK'a ayrılan 175 milyon dolarlık kısmıyla da yenilikçi yeşil teknolojilerin, ürünlerin veya süreçlerin geliştirilmesini içeren yeşil inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmaların yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Kacır, tüm bu adımlar ile birlikte hedeflerinin, sanayinin yeşil dönüşümünü etkin şekilde desteklemek olduğuna işaret etti.

Sadece büyükşehirlerde değil, Türkiye'nin dört bir yanında yatırımların önünü açtıklarını anlatan Kacır, "2002 yılında Kırklareli'nde sadece 2 organize sanayi bölgemizde 900 kişi istihdam ediliyorken, bugün 4 organize sanayi bölgemizde 109 parselde istihdam 18 bini aştı. İşte bugün bir araya gelmemize vesile olan Kırklareli OSB de yaklaşık 507 hektarlık alanda yer alan firmalarımıza modern bir yatırım ortamı sunuyor. Son 21 yılda Kırklareli'ndeki firmalarımıza 105,2 milyar lira sabit yatırım tutarında 651 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Yaklaşık 25 bin kişilik istihdamın önünü açtık." diye konuştu.

Sanayinin teknoloji odaklı dönüşümü hedefi

KOBİ'lerin yanında durmaya devam ettiklerini ifade eden Kacır, KOSGEB kanalıyla bugüne kadar 1383 işletmeye yaklaşık 80 milyon lira destek sağladıklarını, 3 bine yakın işletmeye ise 560 milyon liralık kredi hacmi oluşturduklarını dile getirdi.

Kırklareli'nde sanayinin teknoloji odaklı dönüşümünü sağlamak istediklerini vurgulayan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yakın zamanda Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni hayata geçirdik. Kırklareli'nde, 6 AR-GE ve Tasarım Merkezi'nde 153 kişi çalışıyor. TÜBİTAK aracılığıyla son 20 yılda akademik AR-GE programlarıyla 27 projeye 16 milyon lira, bilim insanı destekleri kapsamında 98 bilim insanına 21,4 milyon lira, özel sektöre yönelik yürütülen destek programları kapsamında 37 projeye 91 milyon lira destek sağladık. Tabi biz AR-GE, inovasyon ve girişimcilik ekosistemimiz için bu rakamları yeterli bulmuyoruz."

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda, sanayinin tüm sektörlerinde ilerlemesini ve büyümesini sürdürdüğünü vurguladı.

Cumhuriyet tarihi rekorlarını kıran ihracat ile imalatın ihracattaki yüzde 90'lık payının bu başarıyı kanıtladığına değinen Kacır, şunları kaydetti:

"Son 12 çeyrekte ekonomimizi kesintisiz büyüttük. Pandemiden bu yana dünya ekonomisi yüzde 7 büyürken yüzde 20 büyüttük. Avrupa'ya açılan Dereköy Sınır Kapısı, Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada Limanı, İstanbul'a yakınlığı, en önemlisi sunduğumuz cazip yatırım ortamı ve sanayi altyapısı ile Kırklareli'miz son 21 yılda önemli bir üretim üssüne dönüştü. İlerleyen zamanlarda, daha birçok projeyi hayata geçirecek, daha fazla yatırımı şehrimize çekecek ve Kırklareli'nin sanayisini daha da büyüteceğiz. Bunu, siz değerli iş insanlarıyla birlikte başarabiliriz."

Programda Vali Birol Ekici ile AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek 19 fabrikanın açılışı gerçekleştirildi.

Bakan Kacır ve beraberindekiler programın ardından açılışı yapılan bir fabrikayı gezdi, işçilerle sohbet etti.