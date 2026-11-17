Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, yapay zekayı "en çevre dostu" olarak geliştirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

"Yapay zeka dediğimizde büyük ölçekli veri merkezlerinden, süper bilgisayarlardan ve yüksek enerji ihtiyacından bahsediyoruz"

"O vakit bu enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, çevre dostu enerji kaynaklarıyla karşılanmasını önemsemek durumundayız ki Türkiye olarak biz bunu yapmaya çalışıyoruz"

(Zeynep Duyar/Antalya) (Görüntülü)

2- Atıl tarım arazileri ve su yüzeyleri yenilenebilir enerji üretimi için kullanılacak

Türkiye'nin 2026-2030 yıllarını kapsayan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na göre, suyun soğutma etkisiyle karasal tesislere göre daha verimli yüzer güneş enerji santralleri kurulacak, su yüzeylerinin panellerle kapatılmasıyla buharlaşmadan kaynaklı kayıplar azaltılacak

Biyogaz ve biyometan gibi yenilenebilir gazların doğal gaz piyasası faaliyetlerine entegrasyonuna yönelik mevzuat altyapısı oluşturulacak

(Mert Davut/Ankara)

3- Türkiye'de ulaştırma ve depolama sektöründe çalışan sayısı eylülde rekor kırdı

Sektördeki ücretli çalışan sayısı, eylülde 1 milyon 405 bin 178'e ulaşarak artış serisini 67. aya taşıdı

Söz konusu sektörde 941 bin 872 ile en fazla çalışan, "kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı" alanında hizmet sunuyor

(Mertkan Oruç-Mehmet Can Toptaş/Ankara)

4- Rusya, yaptırımların gölgesinde buzları eriyen Arktik'ten rekor miktarda petrol taşıdı

???????- Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Kuzey Deniz Yolu üzerinden toplam yük taşımacılığının bu yıl 40 milyon tonu aşmasını bekliyor

Rus petrol şirketi Rosneft'in Arktik'teki Vostok Oil projesinden ilk petrol sevkiyatı gerçekleştirilirken, Rusya 2027'de kuzey rotasında yıl boyunca düzenli taşımacılığa geçmeyi hedefliyor

(Emre Gürkan Abay/Moskova) (Grafikli)

5- KDK'nin girişimiyle İzmir çevre yolundaki "tehlikeli katılım noktası"nda düzenleme yapıldı

Kuruma başvuran bir vatandaş, İzmir'de çevre yolunda faaliyet gösteren bir tesisin otoyola katılım noktasındaki "geometrik kusurun" can güvenliğini tehlikeye attığını belirterek, buna yönelik çalışma yapılmasını istedi

KDK'nin Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileriyle temasa geçmesi üzerine, katılım noktasına delinatörlerle fiziksel burun düzenlemesi yapıldı, "yol ver" levhası ve flaşörler yerleştirildi

(Abdullah Sarica/Ankara)

6- Baba ve kızının sessiz dünyası aynı ameliyatla değişti

Ankara Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emre Ocak:

"Türkiye'de ilk defa hem babaya hem de kızına aynı anda implant ameliyatını Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde gerçekleştirdik"

Baba Erdem Lekesiz:

"5 yaşımdan 29 yaşıma kadar birçok sesi ayırt edemiyordum. Ameliyattan sonra hepsini ayırt ediyorum. Hayvanların seslerini, hatta karıncanın sesini bile duydum"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İzin planlarından milyar dolarlık beklentiye: GTA 6'nın etkisi oyun dünyasını aşıyor

13 yıl aradan sonra 19 Kasım'da piyasaya çıkacak video oyunu GTA 6'nın ilk gün 45 milyonun üzerinde satılarak 2 ila 4,5 milyar dolar gelir elde edilebileceği tahmin ediliyor

Daha raflara çıkmadan aylar önce konuşulmaya başlanan ve küresel bir olguya dönüşen oyun için ABD'deki oyuncuların yüzde 39'u, oyunun çıktığı gün iş yerlerinden ücretli izin almayı planlıyor

(Muhammet Tarhan/İstanbul)

8- İSTANBUL'UN SU UYGARLIĞININ ŞAHİTLERİ: SARNIÇLAR - İstanbul'un tarihi sarnıçları zamana meydan okuyor

AA'nın dosya haberi kapsamında, yüzyıllardır kentin su ihtiyacını karşılayan, zamanla sebze bahçelerine ve yaşam merkezlerine dönüşen Aetios, Aspar, Hagios Mokios, Fildamı açık hava sarnıçları ile kültür merkezleri olarak kullanılan Yerebatan, Binbirdirek, Şerefiye, Zeyrek ve Nuruosmaniye sarnıçlarının tarihi, mimari dönüşümü ve bugünkü durumu sanat tarihçilerinin anlatımıyla ele alınıyor

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan:

"(Fatih'teki üç açık hava sarnıcı) Bu sarnıçlar son 2-3 yılda, tarihi boyunca ilk defa kayıt altına alındı. Bütün sarnıçlarımızın rölövelerini aldık. Sarnıç duvarlarında tamamlayıcı müdahale yerine bilimsel dondurma ve konservasyon yöntemini benimsedik"

(Lale Bildirici-Koray Taşdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- İSTANBUL'UN SU UYGARLIĞININ ŞAHİTLERİ: SARNIÇLAR - İstanbul'un tarihi açık hava sarnıçları dev boyutlarıyla dikkati çekiyor

Sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz:

"İstanbul'un Fatih ilçesinde böyle dünyada benzeri olmayan üç tane dev açık hava sarnıcı var. Silifke'de Korykos Antik Kenti'nde filan birkaç tane böyle açık hava sarnıcı vardır ama onlar makul boyutlardadır. Bunlar dev boyutlarda, yani gerçekten benzerlerini görmek mümkün değil"

(Lale Bildirici-Koray Taşdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Para tekvandocu Mahmut Bozteke, tek eksiği dünya şampiyonluğu için tatamiye çıkacak

Paralimpik Oyunlar ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyası bulunan Mahmut:

"Bu yıl hiçbir mağlubiyetim yok. Raunt dahi vermeden buraya kadar geldim"

"Tek eksiğim dünya şampiyonluğu, tablonun tek eksik parçası o. Onu da bu yıl Allah nasip ederse alacağız"

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA