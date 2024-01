Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Hakan Tütüncü, AK Parti'nin Antalya kurucularıyla bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ak Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Ak Parti'nin Antalya'daki kurucularıyla bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.

Ersoy, yaptığı konuşmada, 23 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir inanç ve kararlılıkla başlattığı hareketin bugün aynı heyecanla devam ettiğini belirtti.

Antalya'nın kaybedilmiş 5 yılının olduğunu vurgulan Ersoy, "Antalya'nın çok büyük sorunları var. Çok büyük ihtiyaçları var. Antalya'nın bir evladı olarak ben, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hakan Tütüncü, sizler, hükümetimiz, yerel yönetimlerimiz, vatandaşlarımız el ele vererek bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Ben Hakan başkandaki o tevazu ile bu işi başaracağımızı düşünüyorum. Sadece çalışacağız, üreteceğiz, takdiri de vatandaşlarımıza bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Tütüncü de buluşmaya katılanların 2001 yılında AK hareketi beraberce yola çıkaran kadro olduğunu belirterek, zaman zaman bir araya gelerek siyaseti, Antalya'yı, Türkiye'nin yarınlarını ve partinin gelecek hedeflerini konuştuklarını söyledi.

Bugün farklı bir heyecanla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Tütüncü, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir seçim arifesindeyiz. Yolculuğun başlangıcındayız. 31 Mart 2024 seçimleri Antalya'mıza, ülkemize hayırlar getirsin. Şehirlerin kalkınmasına, gelişmesine, modern hizmetlerle ve gerçek belediyecilikle tekrar buluşmasına vesile olsun. Bu süreçte en önemli gücümüz birliğimiz ve beraberliğimiz. Her seçim döneminde birliğimiz ve beraberliğimiz her zaman itici bir güç oldu. ve her seçim döneminde sizlerin inanılmaz katkılarını gördük. Bu seçimlerde farklı bir heyecanla, Sayın Bakanımızın takım kaptanlığında çok daha güzel neticeyi elde etmeyi rabbim bizlere nasip etsin. 2001 yılında gençlik kollarıyla başlayan AK Parti yolculuğunda kime ne söz verdiysem verdiğim sözleri yerine getirmek bana nasip oldu. Hiçbir sözümüz yere düşmedi. Bize güvenenleri hiç mahcup etmedik. Antalya Büyükşehir Belediyesini kazandığımız gün o koltukta hep beraber oturmanın, tek tek her birinizin oturduğunu hissetmenin, o koltukta Antalyalıların oturduğunu hissetmenin mutluluğu bize yetecek."