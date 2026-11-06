Bakan Ersoy 9 aylık turizm gelirinin 51 milyar 278 milyon dolara çıktığını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye bu yılın Ocak-Eylül döneminde 49 milyon 132 bin ziyaretçi geldiğini belirterek, "Bu dönemdeki turizm gelirimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaşmış ve dokuz aylık dönemler itibarıyla en yüksek seviyesine çıkmıştır." dedi.

Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, Türkiye'nin artık dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri olmanın da ötesine geçtiğini belirtti.

Hedeflerinin ziyaretçi sayısındaki gücü daha yüksek turizm geliri, daha uzun konaklama süresi ve 81 şehre ve 12 aya yayılan daha dengeli bir turizm yapısıyla sürekli artan bir kazanıma dönüştürmek olduğunu bildiren Ersoy, 2026 yılının dokuz ayının küresel turizm açısından kolay bir dönem olmadığına dikkati çekti. Ersoy, şöyle devam etti:

"2026 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemizde toplam 49 milyon 132 bin ziyaretçiyi ağırladık. Turizm gelirimiz, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaşmış ve dokuz aylık dönemler itibarıyla en yüksek seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde ziyaretçilerin ortalama kalış süresi 10,34 gece olarak gerçekleşirken kişi başı gecelik ortalama harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükselmiştir. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 119,9 dolar olmuştur. Bu sonuçlar, ürün ve pazar çeşitliliğini artırmak, tanıtım gücümüzü geliştirmek ve turizm sektörümüzün krizlere karşı dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla attığımız adımların karşılık bulduğunu, nitelikli büyüme politikamızın ülkemize daha yüksek katma değer sağladığını ortaya koymuştur."

Ersoy, 2027 yılına, devam eden ve yayılan savaşların, bölgesel hava sahası kapanmalarının ve küresel enerji fiyatlarındaki artışların uluslararası seyahat talebi üzerinde baskı oluşturduğu bir ortamda gireceklerini, bu belirsizliklere karşı sektörün dayanıklılığını artıran güçlü altyapıya ürün ve pazar çeşitliliğine ve dünya genelinde yürüttükleri tanıtım çalışmalarına dayanarak ilerlediklerini vurguladı.

Küresel turizm rekabetinin daha da yoğunlaşacağının bilinciyle riskleri yakından takip ederek, Bakanlığın 2027 politikasını beş stratejik eksende yürüteceklerini bildiren Ersoy, şunları söyledi:

"Birinci eksende ana pazarlarımızdaki talebi koruyacak, 81 il ve 12 ay hedefimiz doğrultusunda kesintisiz tanıtım ve yüksek katma değerli turizm ürünleriyle destinasyonlarımızı güçlendirecek, turizm hareketliliğini yıl geneline yayacağız. İkinci eksende Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya başta olmak üzere büyüme potansiyeli yüksek pazarlarda daha güçlü ve satış odaklı faaliyetlerle yeni talep yaratacağız. Üçüncü eksende hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle işbirliği yaparak mevcut uçuş kapasitesini koruyacak, yeni direkt seferlerle ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız. Dördüncü eksende, uluslararası spor, kültür ve mega organizasyonlarla Türkiye'nin güvenli ve güçlü destinasyon algısını, küresel görünürlüğünü, ürün çeşitliliğini ve yüksek gelirli ziyaretçi talebini artıracağız. Beşinci eksende ise veri ve yapay zekayı, hedefleme, talep tahmini ve kampanya optimizasyonunda daha etkin kullanarak tanıtım yatırımlarımızın ölçülebilir geri dönüşünü yükselteceğiz."

Ersoy, Türkiye'yi 10 dilde tanıtan GoTürkiye platformunun ekim itibarıyla 77,2 milyon tekil ziyaretçiye, sosyal medya ekosisteminin ise eylül itibarıyla 23 milyon 338 bin takipçiye ulaştığını söyledi.

Ülke hesapları arasında YouTube ve TikTok'ta birinci, Instagram'da ikinci sırada olduklarını vurgulayan Ersoy, bu tablonun Türkiye'nin turizm iletişiminde hem güçlü bir görünürlüğe sahip hem de küresel dijital rekabette öncü ülkelerden biri konumunda olduğunu gösterdiğini belirtti.

"32 binden fazla arkeolojik buluntuyu gün yüzüne çıkardık"

Cumhuriyet tarihinin en büyük arkeolojik seferberliği olan "Geleceğe Miras" projesi kapsamında bu yıl 67 ilde 261 kazı alanında çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Ersoy, yıl sonunda, tüm kazı ve araştırma çalışmalarının sayısının 800'e ulaşacağını, bu sayıyı 2027'de 820'ye çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ersoy, son 3 yıldır yürütülen kazı çalışmalarında 3 bin 500'ün üzerinde uzman ve 6 bin 500'den fazla çalışanın istihdamının sağlandığını belirterek, "32 binden fazla arkeolojik buluntuyu gün yüzüne çıkardık." diye konuştu.

Kültürel mirasa verdikleri önem ve sorumluluk bilinciyle uzmanların özverili çalışmaları neticesinde ülkedeki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının sayısının 131 bin 817'ye, sit alanlarının sayısının ise 29 bin 212'ye yükseldiğini aktaran Ersoy, Dünya Miras Komitesinin 49'uncu oturumunun Türkiye dönem başkanlığında, 27 Haziran-7 Temmuz 2027'de İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Antalya Müzesini 2027'de ziyarete açmayı planladıklarını dile getiren Ersoy, "Çağdaş müzeciliğin bir sembolü haline getirmekte olduğumuz Antalya Müzesinin kapalı alanını mevcut kullanım alanının iki katına çıkarıyoruz. Sergi alanlarını ise yaklaşık üç katına yükseltiyoruz. Böylelikle depoda bekleyen eserlerin büyük bölümünün sergilenebilmesini mümkün kılacağız." dedi.

Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Sahalarını yalnızca iki tarihi yapının ihyası olarak değil, kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılacağı büyük bir kültür ve sanat projesi olarak ele aldıklarını belirterek "Önceliğimiz, bu eşsiz miras alanlarını bütün değerleriyle koruyarak güvenle geleceğe taşımaktır. Haydarpaşa'da çalışmalarımızın ilk etabını 2027 yılı içinde tamamlayarak vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"2026'da yurt dışından 126 kültür varlığımızı ülkemize getirdik"

"2026 Ekim sonu itibarıyla Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerini 28,5 milyon kişi ziyaret etmiştir. 1,3 milyondan fazla kişi gece müzeciliği kapsamında bulunan müze ve ören yerlerimizi ziyaret etmiştir." diyen Ersoy, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 35 artış sağlandığını, bunun ilerleyen dönemde daha artmasına yönelik beklentilerini dile getirdi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan eserleri ülkeye yeniden kazandırmak için mücadele verdiklerini ifade eden Ersoy, "Gerek diplomatik gerekse hukuki yollardan yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 2026'da yurt dışından 126 kültür varlığımızı ülkemize getirdik. 2002-2026 yılları arasında yurt dışından getirilen toplam eser sayımız ise 13 bin 574'e yükseldi. Geçtiğimiz dönemde devreye aldığımız yazılım sistemi sayesinde, dünya çapındaki müzayede ve galeri internet sitelerinde satışa sunulan ve ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarılmış olması muhtemel eserlerin tespit edilmesi ve arşivlenmesine yönelik önemli bir teknolojik altyapı oluşturduk." açıklamalarında bulundu.

Bu yılın ilk sekiz ayında 147 eserin onarım ve restorasyonunu tamamladıklarının bilgisini paylaşan Ersoy, yıl sonuna kadar bu sayıyı 203'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

"Sinema sektörüne bu yıl toplam 674 milyon 100 bin lira destek sağladık"

Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ı da dahil ederek 32 ilde gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Bakanlığın yalnızca kültürel faaliyetlerin idaresiyle yetinmediğini aynı zamanda toplumsal barışın, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesinde öncü bir vizyon ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Ülke genelinde 2 bin 170 cemevimizden 1392'sinin bakım-onarım ve tefrişat talebi alınmış, iş ve işlemlerine başlanmış, 2023-2026 yıllarında 850 cemevimizin çalışmaları tamamlanmıştır. Kalan 542 cemevimizin işlemleri de devam etmektedir. Ayrıca deprem bölgesinde bulunan 180 cemevinin bakım onarım işleri ve tefrişat işlemleri yerine getirilmiştir." bilgisini verdi.

Devlet Tiyatrolarının 14 yerleşik merkezinde, turne düzeninde 12 ilde yaklaşık 29 bin koltuk kapasitesiyle hizmet verdiğini belirten Ersoy, Türk tiyatrosunun gelişimine katkı sağlanması amacıyla özel tiyatro projelerine destek vermeyi sürdürdüklerini vurguladı.

Ersoy, "Bakanlığımızca 2026-2027 sanat sezonunda özel tiyatrolara, profesyonel tiyatro, profesyonel çocuk tiyatrosu ve geleneksel tiyatro kategorilerinde toplam 391 özel tiyatro projesine 116 milyon 396 bin lira destek sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında 30 temsil ile 12 bin 500 seyirciye ulaşıldığı bilgisini veren Bakan Ersoy, "2025-2026 sezonunda Opera ve Bale Müdürlüklerimiz, ulusal ve uluslararası opera ve bale festivalleri ile Kültür Yolu Festivallerinde gerçekleştirilen toplam 1241 temsille 653 bin seyirciye ulaşmıştır." dedi.

Sinema alanında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen 102 kültürel ve sanatsal etkinliğe 178 milyon 125 bin lira destek sunduklarını dile getiren Ersoy, "Böylece sinema sektörüne bu yıl toplam 674 milyon 100 bin lira destek sağladık." dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2027 yılı bütçe teklifinin 4 milyar 266 milyon 150 bin lira olduğunu söyleyen Ersoy, bütçenin hayırlı olmasını temenni etti.

Ersoy, Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin bağlı ve ilgili kuruluşlarla birlikte 95 milyar 153 milyon 389 bin lira olarak öngörüldüğünü belirterek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA