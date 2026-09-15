Bakan Bolat: İhracatın içinde kadın çalışanların çok büyük katkısı var

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, – 'KADIN Kooperatiflerini Destekleme ve Koordinasyon Merkezi Projesi' (KooPro) Pilot Dönemi kapanış töreni Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla tamamlandı. Burada konuşan Bakan Bolat, "İhracatın içinde kadın çalışanların çok büyük bir katkısı var, bunu paylaşmak istiyorum. 2013 içinde toplam ihracatta kadın çalışanların katkısı yüzde 20,5 iken, 2025 itibarıyla yüzde 23,5'e yükselmiştir. Biz kadınlarımızın sadece üretime katılmasını değil, ürettiği değerin sahibi olmasını, ekonomik hayatta güçlü bir aktör olmasını, kooperatifçilik ekosisteminin de etkin paydaşı olmasını çok önemsiyoruz" dedi.

KADEM ev sahipliğinde kadın kooperatiflerinin üretimden markalaşmaya, kurumsal kapasiteden pazara erişime kadar birçok alanda güçlenmesini hedefleyen 'Kadın Kooperatiflerini Destekleme ve Koordinasyon Merkezi Projesi' (KooPro) Pilot Dönemi Kapanış Programı bugün KADEM Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Programa Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı ile kamu, özel sektör ve paydaş kuruluşların temsilcileri katıldı. Tören alanında kurulan 'KooPro Ürün ve Hikaye Bahçesi'nde ise 12 kadın kooperatifi ürettikleri yöresel ve zanaat ürünlerini sergileyerek hikayelerini ziyaretçilerle paylaştı

'BİR KADIN KOOPERATİFİNİN KOOP-DES PROGRAMINDAN YENİDEN FAYDALANMA SÜRESİNE 1 YIL AVANTAJ GETİRİLDİ'

Burada konuşan Bakan Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kooperatiflere, kadın kooperatiflerine yönelik müjdelerini burada bir kez daha kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. KOOP-DES programından faydalanan bir kadın kooperatifi, bir dahaki sefere 5 yıl sonra tekrardan yararlanma hakkına sahip oluyordu. Bu kural 4 yıla indirildi. Yani 1 yıl bir avantaj getirildi. İlk ateşleyici sermaye ve destek veriliyor, ondan sonra tabii başarılı olan kadın kooperatifleri kendi ticari üretim ve ticaret faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Zaten buradaki hedef de hükümetimizin, Ticaret Bakanlığımızın o bir araya gelen güzel fikirlerin, projelerin hayata geçirilmesi için ilk ateşleyici, ilk lokomotif desteği sağlamak, ondan sonradaki sürdürülebilirlik noktasında da eğitim, tanıtım ve pazarlama çalışmalarıyla daima yanınızda olduğumuzu Bakanlık olarak göstermektir" diye konuştu.

'4,5 MİLYAR LİRALIK BİR KREDİ PAKETİ KADIN KOOPERATİFLERİNİN HİZMETİNE SUNULDU'

Bakan Bolat, "Burada önemli bir hamle ürettiğiniz ürünlerin barkod ücretlerinde GS1 Vakfı ile yapılan protokol ile yüzde 50 ücret indirimi sağlandı. Burada da size bir avantaj sağlanmış oldu. Yine geçen yıl Kooperatifçilik Yılı'nda önemli bir hamlemiz, Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı, hatırlarsanız, KGF (Kredi Garanti Fonu) ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Birlikleri TESKOMB arasında bir protokol yapıldı. 4,5 milyar liralık bir kredi paketi kadın kooperatiflerinin hizmetine sunuldu. Diğer taraftan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte engelli ve gençlerin bu kooperatifçilik çalışmalarına katılımını teşvik için Sosyal Kooperatifçilik Kanun Taslağı hazırlandı" ifadelerini kullandı.

'KADIN KOOPERATİFLERİNİ E-TİCARET YOLUYLA DESTEKLEME PROTOKOLÜ İMZALANDI'

Bakan Bolat, "Burada yine çok önemli bir desteğimiz büyük marketler ve mağazalarda yöresel ürünler için yüzde 1 raflarda yer alma şartı var ve bunu biz getirdik. Bu yüzde 1'in içinde kadın kooperatiflerinden de ürün alınması uygulamasını başlattık. Böylece kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünler artık büyük marketlerde rahatça yer alabilecek. Bu önemli bir pazar imkanı çünkü kadın kooperatiflerinin uygulamada baktığımızda gördüğümüz, başlangıç çok iyi gidiyor, projelendirme, üretime geçme, Ticaret Bakanlığının destekleriyle üretime başlama. Bir müddet sonra pazarlama ve tanıtımda ve ürünler için pazar bulmada sıkıntılar oluyor. Bu noktada biz, özellikle e-ticaret firmalarına da konuşarak onların da kadın kooperatiflerinden ürün almaları ve özellikle de komisyon noktasında kadın kooperatiflerine pozitif ayrımcılık yapmalarını sağladık. Yaptığımız protokolle Türkiye'nin 5 büyük e-ticaret grubu ile Ticaret Bakanlığının protokolü sonucunda kadın kooperatiflerini e-ticaret yoluyla destekleme protokolü imzalandı. Buna göre, bir kere ücretsiz bu e-ticaret firmalarına kaydolabileceksiniz. İkincisi, ilk 6 ay boyunca yaptığınız satışlarda e-ticaret firmalarının alacağı komisyon oranı yüzde 0, 4,5 yıl boyunca da sadece yüzde 1 komisyon ödeyeceksiniz sattığınız ürünler için. Böylece mağazalar, marketler ve e-ticaret platformlarında size önemli pazar kanalları sağlanmasında gerekli altyapıları biz hazırladık, siz artık o kanallardan içeri gireceksiniz" dedi.

'BİZ KADINLARIMIZIN KOOPERATİFÇİLİK EKOSİSTEMİNİN DE ETKİN PAYDAŞI OLMASINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Bakan Bolat, "İhracatın içinde kadın çalışanların çok büyük bir katkısı var, bunu paylaşmak istiyorum. 2013 içinde toplam ihracatta kadın çalışanların katkısı yüzde 20,5 iken, 2025 itibarıyla yüzde 23,5'e yükselmiştir. 3 puan bir artış olmuştur. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımızda kadın çalışanların payı aynı yıl, 2013'te yüzde 15,8 iken, 2025'te yüzde 20,2'ye yükselmiştir. Zaten orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının da toplam ihracatımızdaki payı 20 yılda yüzde 30'dan yüzde 43,5'e yükselmiştir. Rakamsal karşılığı da 116 milyar dolardır. 2025 yılında 837 bin kişilik çalışan sayısı artışının yüzde 49'unu kadınlar oluşturmuştur. ve Haziran 2026 itibarıyla Türkiye'de kadınlarda işsizlik oranı yüzde 9,9 ile son 166 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Bunları da paylaşmak istiyorum. Biz kadınlarımızın sadece üretime katılmasını değil, ürettiği değerin sahibi olmasını, ekonomik hayatta güçlü bir aktör olmasını, kooperatifçilik ekosisteminin de etkin paydaşı olmasını çok önemsiyoruz" diye konuştu.

8 KOOPERATİF NAKDİ HİBE İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Pilot dönemi tamamlanan KooPro kapsamında toplam 15 kadın kooperatifine birebir eğitim, danışmanlık ve uygulamalı saha desteği verildi. Üretim standartlarını yükselten ve kurumsal altyapısını tamamlayan kooperatifler arasından seçilen 8 kooperatif toplam 1,2 milyon TL tutarında hibe desteği ile ödüllendirilirken, etkinlik kapsamında açılan KooPro Ürün ve Hikaye Bahçesi bünyesinde 12 kooperatif ürünlerini tanıtma ve stant açma imkanı buldu. Program, hibe çeklerinin kooperatif temsilcilerine takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın stantları ziyareti ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı