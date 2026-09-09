Bakan Bolat: İhracatımızı yıllık 36 milyar dolardan 280 milyar dolara çıkarmayı başardık

Gülseren KARAPINAR- Hadican EROL / İSTANBUL, ZUCHEX 36'ncı Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Gelecek yıl orta vadeli programımıza göre yüzde 4,2'lik ekonomik büyüme elde edeceğiz. Türkiye 24 çeyrek, 6 yıl üst üste kesintisiz büyümeyi başardı. İhracatımızı son 24 yılda 36 milyar dolardan 280 milyar dolara çıkarmayı başardık yıllıkta. Bu yıl sonuna kadar inşallah ihracatımızda mal ve hizmetler olarak 410 milyar dolarlık hedefi tutturmak için canla başla çalışıyoruz. Mal ihracatımızda 282 milyar dolar hedefimizi Allah'ın izniyle aşacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ZUCHEX 36'ncı Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Açılışına katıldı. Programa Bakan Bolat'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Başkanı ve Ziraat Bankası YK Başkanı Abdullah Erdem Cantimur, 64'üncü Dönem Hükümet Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan vekili Nuri Aslan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanı Mustafa Gültepe, ZÜCDER (Zücaciyeciler Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve sektör paydaşları katıldı.

Bakan Bolat, açılış programında yaptığı konuşmanın ardından protokol üyeleriyle birlikte kurdele keserek fuarın resmi açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra fuar alanındaki stantları ziyaret eden Bolat, firmaların ürünleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Bolat, fuara katılan sektör temsilcileri ve katılımcılarla da bir araya gelerek sohbet etti.

'13 YILDIR DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜYÜZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılında 5,8 milyar dolar ihracat var. Bunun 3,1'i ev-mutfak gereçleri geri kalanı da endüstriyel mutfak gereçleri anlamında birlikte 5,8 milyar dolarlık bir hacme ulaşıyor. İkisi toplamda 3,2 milyar dolar ithalatı var ve 2,6 milyar dolar net dış ticaret fazlası sağlıyor. Bu geniş üretim yelpazesiyle Türkiye dünyada Çin'le beraber ev-mutfak gereçlerinde büyük bir paya sahip olan bir ülke. Cam ev eşyasında dünya üretiminin yüzde 3'ünü yapıyoruz. Dünya ihracatında 8'inciyiz. Seramik sektöründe Anadolu'muzun kültürel mirasını en iyi yansıtan sektör, dünyada 10'uncu sıradayız ihracatta. Plastik ev ve mutfak eşyalarında dünyada 5'inci ihracatçı ülkeyiz yüzde 2,7 payla. Demir çelikten sofra ve mutfak eşyası ihracatında yüzde 2,1 payla 6'ncı, alüminyumda sofra-mutfak eşyasında 7'nci sıradayız. Elektrikli pişirme ve ısıtma ekipmanlarında Çin ve Almanya'dan sonra son 13 yıldır dünya üçüncüsüyüz. Avrupa'da da Almanya'dan sonra ikinci sıradayız. Türkiye imalat sektöründe, teknolojide gerçekten dev adımlarla ilerliyor, ekonomisini büyütüyor. Burada Zuchex Fuarı'nı da Ticaret Bakanlığı olarak biz destekliyoruz. 2024'te 43 milyon lira, 2025'te 54 milyon lira katılımcıların fuar destekleri olarak biz onlar destek olduk. ve ev ve mutfak eşyaları sektöründe 20 ülkeden, bu yıl 20 ülkeden gideceğimiz 45 fuarı destek kapsamına aldık. 2026 yılında 3 farklı ülkede gerçekleştirilecek 4 yurt dışı fuar destek kapsamında. Yurt içinde de Zuchex ve Hometex fuarları destek kapsamında" dedi.

'6 YIL ÜST ÜSTE KESİNTİSİZ BÜYÜMEYİ BAŞARDI'

Bakan Bolat, "Ekonomide ikinci çeyrek büyüme açıklandı yüzde 2,3, ilk yarıyıl yüzde 2,5 olarak açıklandı. İkinci çeyrek büyümenin 0,6 puan katkısı net mal ve hizmet ihracatından geldi. Gelecek yıl orta vadeli programımıza göre yüzde 4,2'lik ekonomik büyüme elde edeceğiz. Türkiye 24 çeyrek, 6 yıl üst üste kesintisiz büyümeyi başardı. İhracatımızı son 24 yılda 36 milyar dolardan 280 milyar dolara çıkarmayı başardık yıllıkta. Bu yılsonuna kadar inşallah ihracatımızda mal ve hizmetler olarak 410 milyar dolarlık hedefi tutturmak için canla başla çalışıyoruz. Mal ihracatımızda 282 milyar dolar hedefimizi Allah'ın izniyle aşacağız. İlk 8 ayın 5'inde aylık ihracat artışları, ilk 8 ayın 4'ünde aylık ihracat rekorları kırıldı. Hizmetler sektörü de Haziran, Temmuz'dan itibaren gaza bastı. Onun da döviz gelirleri, ihracat gelirleri artmaya başladı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı