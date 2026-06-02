Bakan Bayraktar'dan Bakü'de Enerji Diplomasisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü Enerji Haftası'nda Kazakistan, Mısır ve ABD'li yetkililerle hidrokarbon iş birliği, madencilik projeleri ve enerji arz güvenliğini görüştü.

(BAKÜ) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü Enerji Haftası kapsamındaki temaslarında Kazakistan, Mısır ve ABD'den yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde, hidrokarbon iş birliği, yeni yatırım fırsatları, madencilik projeleri ve enerji arz güvenliği ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü Enerji Haftası kapsamında temaslarda bulundu. Bayraktar, Kazakistan'ın hidrokarbon şirketi KazMunayGas yetkilileri, Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenzhenov, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ve ABD Ekonomi, Enerji ve Ticari İşlerden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Caleb Orr ile görüştü.

Bakan Bayraktar, KazMunayGas yetkilileriyle yaptığı görüşmede, Türkiye ile Kazakistan arasındaki enerji iş birliğini daha da derinleştirecek yeni yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Görüşmede, hidrokarbon arama ve üretim alanındaki ortak projelerin kapsamlı şekilde ele alındığını ifade eden Bayraktar, Kazakistan ile enerji alanındaki köklü iş birliğine dikkati çekti.

Bayraktar, Bakü'de Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenzhenov ile de bir araya geldi. Görüşmede, Türk dünyasının iki güçlü ülkesi olarak enerji alanındaki ortak projeler, hidrokarbon iş birliği ve Orta Koridor'un enerjideki stratejik rolü değerlendirildi.

MISIR İLE MADENCİLİK VE HİDROKARBON GÖRÜŞMESİ

Bakü Enerji Haftası marjında, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile de görüşen Bayraktar, hidrokarbon alanındaki mevcut iş birliği ve madencilikteki yeni proje fırsatlarının ele alındığını bildirdi.

Bayraktar, görüşmede bölgesel enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak ortak adımların da kapsamlı şekilde değerlendirildiğini kaydetti.

ABD İLE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ ELE ALINDI

Bakü temasları kapsamında ABD Ekonomi, Enerji ve Ticari İşlerden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Caleb Orr'u kabul eden Bayraktar, Türkiye'nin ve bölgenin enerji arz güvenliğine yönelik stratejik vizyonunun görüşüldüğünü belirtti.

Bayraktar, Türkiye ile ABD arasındaki yeni iş birliği imkanları ve potansiyel fırsatların da değerlendirildiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
