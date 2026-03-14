Bakan Bak: Altyapıya yaptığımız bu yatırımların karşılığını görmeye devam ediyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi ziyaret için memleketi Rize'ye geldi. Rize Valiliğini ziyaret eden Bakan Bak, şeref defterini imzaladı. Daha sonra kentte yapımı süren spor tesislerini ziyaret eden Bakan Bak, yetkililerden bilgi aldı. Rize'de inşaatı süren 'Kültür Sokağı'nı gezen Bakan Bak, çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretler kapsamında Engindere Mahallesinde yapımı tamamlanan futbol sahasını inceleyen Bakan Bak, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Rize'ye yaptığı yatırımları dolaştığını aktaran Bakan Bak, "Öncelikle sahilde yaptığımız çok amaçlı spor salonunu yerinde inceledik. Orada pek çok branşın bir arada spor yapabileceği salonlar içeren ve büyük bir salonu da bulunan, pek çok uluslararası turnuvanın organizasyonunun yapılabileceği kapasitede bir spor tesisi; çok amaçlı spor salonu inşaatı devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar tamamlanacak. Bu da Rize için önemli. Biz Rize'de spor turizmine, spor aktivitelerine çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bütün ilçelerimize spor tesisleri yaptık ve yenilerini de ilave ediyoruz. Sporda çok büyük yatırımlar var. Rize de bundan nasibini alıyor" diye konuştu.

'SPOR TESİSİ YATIRIMI DEVAM EDİYOR'

Türkiye'nin dört bir yanında tesis yatırımlarının sürdüğünü ifade eden Bakan Bak, " Türkiye'nin dört bir yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten sporun içinden gelmesi vesilesiyle pek çok spor tesisi yatırımı devam ediyor. Deprem bölgesinde spor tesisleri yatırımı devam ediyor. Kahramanmaraş'ta stadyum inşaatı devam ediyor. Yine yurt inşaatları devam ediyor. Ankara'da haziran-temmuz gibi açılışını yapacağımız Ankara Stadyumu yükseliyor. Ankara Stadyumu 52 bin kişilik, çok modern; Türkiye'nin en modern stadyumlarından bir tanesi olacak. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımıza vizyonlarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

'PEK ÇOK BRANŞTA BAŞARILAR VAR'

Altyapıya yapılan yatırımların karşılığını aldıklarını söyleyen Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz Türkiye sporda geçtiğimiz aylarda ve 2023'te büyük başarılar elde etti. Basketbolda Avrupa ikinciliği geldi, final oynandı. Yine grubumuzda Dünya Kupası için maçlarımız oynanıyor. Daha on gün önce hem Sırbistan'ı Sırbistan'da, hem de Türkiye'de yenerek grupta büyük avantaj elde etmiştik. Yine voleybol takımımızın dünya ikinciliği ve finali var. Altyapıya yaptığımız bu yatırımların karşılığını görmeye devam ediyoruz. Pek çok branşta başarılar var ve bunlar tesislerle mümkün. Tesislerin modernizasyonunu ve yenilenmesini gerçekleştiriyoruz."

'TÜRKİYE, 2032 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NA HAZIRLANIYOR'

Futbol hakkında konuşan Bakan Bak, şunları söyledi:

"Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanıyor. Avrupa'daki en modern stadyumlara sahip olan ülkemiz, İtalya ile beraber 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı organize edecek. Biz Karadeniz insanının, Karadeniz bölgesinin gençlerinin sporda başarılı olmasını istiyoruz; o yüzden de bu yatırımlara devam ediyoruz. Bugün de Trabzonspor'la maçı var, her iki takıma da başarılar diliyoruz. İyi olan kazansın diyoruz. Neticede futbol bir fenomen. Hizmete devam edeceğiz. Türkiye coğrafyası malumunuz, çok zor bir süreçten geçiyor. Yanımızda hemen bir savaş var ve devam ediyor. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti, başta savunma sanayiine yaptığı yatırımlarla güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı