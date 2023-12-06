BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, 'SIRA SENDE' İLETİŞİM KAMPANYASININ LANSMANINI YAPTI

? Bahçeşehir Koleji, 'Sıra Sende' isimli iletişim kampanyasının lansmanını yaptı. Hayata geçirilen yeni iletişim kampanyası ile öğrenciler hem akademik alanda hem de teknoloji, spor ve sanat alanında olanaklarla buluşturulacak. Evrensel bilim ve teknolojiyle globale açılmayı ve dünya vatandaşı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ lansmanda yaptığı konuşmada, 'Sıra Sende ile toplumun tüm kesimlerini hedefliyoruz. Türkiye eğitim sistemini beslemek ve ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Sıra Sende kampanyası da bize bu fırsatı veriyor ve bu nedenle bu kampanyayı uzun soluklu olarak planlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji, 5 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirdiği lansmanla 'Sıra Sende' isimli iletişim kampanyasını tanıttı. Lansmanda Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ Bahçeşehir Koleji'nin markalaşma yolculuğunu anlatırken; kampanyanın yaratıcı ajansının Kreatif Direktörü Doğa Duymaz ise kampanyanın ortaya çıkış sürecini aktardı. Akademisyen Levent Erden'in ana konuşmacı olduğu ve Yekta Kopan'ın moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte ayrıca Bahçeşehir Koleji mezunu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Alpaslan Karaca ve 2023 Rise Bursu alarak dünyanın en parlak 100 öğrencisi arasına giren Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Kampüsü öğrencisi İrem Deniz Küçükköse de birer sunum yaptı. Yurt dışında farklı üniversitelerde eğitimlerine devam eden öğrencilerin de video mesajlar gönderdiği etkinlikte, yeni iletişim kampanyasına özel olarak hazırlanan film ve jingle da katılımcılara izletildi. Dünya Hip Hop ve Breaking Şampiyonası'nda 'Hip Hop Children Battle' dünya şampiyonu olan Bahçeşehir Koleji öğrencisi Mina Cemre Hepgür ise etkinlikte bir dans gösterisi yaptı.

DAĞ: TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİNİ BESLEMEK VE İLERİYE TAŞIMAYI AMAÇLIYORUZ

Hayata geçirilen yeni iletişim kampanyası ile öğrencilerin hem akademik alanda hem de teknoloji, spor ve sanat alanında olanaklarla buluşturulacağını söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, 'Sıra Sende aslında bir harekete geçirme kampanyası. Herkese 'harekete geç' diyoruz. Global bir eğitim kurumu olarak dünyaya ve içinde yaşadığın topluma fayda sağla diyoruz. Kendinden önce gelenlerden ilham al, kendinden sonra gelenlerden de cesaret al diyoruz. Bu kampanya ile seslendiğimiz iki kitle var. Birincisi Bahçeşehir Koleji'nin velileri, öğretmenleri ve öğrencileri; burada amaç aidiyet duygusunu daha da güçlendirmek. Çünkü bir kurumun en büyük gücü; aidiyet duygusunun güçlü olmasından geçiyor. Doğru ve iyi yaptığınız işlerde yalnızca Türkiye'ye değil tüm dünyaya eğitimle katkı sunmak istediğiniz işlerde bu aidiyet ve birliktelik duygusu çok önemli. İkinci seslendiğimiz kitle ise henüz Bahçeşehir Koleji'ne dahil olmamış veliler ve öğrenciler. Onlara da bu kampanya ile dünyamızı tanı, bizi iyi anla diyoruz. Çünkü işini doğru yapmak kadar yaptığın işi iyi anlatmak da önemli. Sıra Sende kampanyası bize bu fırsatı veriyor. Bahçeşehir Koleji'nin 30 yıllık geçmişinden bu yana hedefi eğitimin içeriğine ve kalitesine katkı sunmak ve Türkiye'de eğitime liderlik etmek. Bunun için Türkiye eğitim sistemini beslemek ve ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken de iletişim stratejimizde olduğu gibi eğitimi konuşturmayı hedefliyoruz. Eğitimde modeller ve yöntemler dünyada çok iyi bir noktada. Türkiye'de bu alanda bir ihtiyaç olduğu için eğitimi konuşturacak alanlar açmamız gerekiyor. Sıra Sende kampanyası da bize bu fırsatı veriyor ve bu nedenle de bu kampanyayı uzun soluklu olarak planlıyoruz? dedi.

'DÜNYA VATANDAŞI BİREYLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Dünya vatandaşı bireyler yetiştirerek dünyada söz sahibi olmanın mümkün olduğunu ifade eden Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'2024 bizim 30'uncu yılımız. Ancak bizim marka kimliğimizi biraz daha eskiye tarihleniyor. Bahçeşehir Eğitim Kurumları olarak 55'inci yılımızı kutladık. 1968 yılında kurulan Uğur Dershaneleri bu eğitim grubunun ilk adımı. Bahçeşehir Koleji de bu 55 yıllık köklü eğitim grubunun en önemli üyesi. Bizim kimliğimizin yüzde 50'sini köklü ve tecrübeli bir eğitim grubu olmamız oluşturuyor; yüzde 50'sini ise dinamik ve genç olma, yeni hedefler koyma ve bu hedefleri ileriye taşıma var. Bu yüzden markamızı ve kimliğimizi köklü, tecrübeli, genç ve dinamik olarak tanımlıyoruz. Bir eğitim kurumu olarak markalaşma oldukça önemli. Çünkü biz velilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza 'harekete geçmelisin, dönüşmelisin ve ilerlemelisin' diyoruz. Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Ulusal köklerden aldığımız güçle evrensel bilim ve teknolojiyle globale açılmak, dünya vatandaşı bireyler yetiştirmek ve dünyada söz sahibi olmak mümkün. Türkiye'nin lider eğitim kurumu olarak dünyanın iyi eğitim kurumları arasına girmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda Sıra Sende ile toplumun tüm kesimlerini hedefliyoruz. Spor, sanat, kültür, akademik altyapı ve topluma katkı sunacak her alanı bu kampanya ile hedefliyoruz? diye konuştu.

'BAŞARANLAR DEĞİŞSE DE BAŞARI BAKİ KALIYOR'

Krombera Kreatif Direktörü Doğa Duymaz ise 'Bahçeşehir Koleji global anlamda eğitim veriyor. Velilere de bu anlamda büyük bir deneyim yaşatıyor. Başaranlar değişse de başarı baki kalıyor. Bu başarı kurumsal bir alışkanlık haline gelmiş. Dolayısıyla sıra hep başarmak isteyen öğrencilerde oluyor. Sıra Sende kampanyası da kendini bu şekilde var eden bir proje oldu' dedi.