Bağdat'ta Sadr Yanlılarının Protestoları BAĞDAT, 28 Temmuz (Xinhua) -- Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr yanlıları Irak'ın başkenti Bağdat'ta güçlü bir şekilde tahkim edilmiş Yeşil Bölge'ye ilerliyor, 27 Temmuz 2022. BAĞDAT, 28 Temmuz (Xinhua) -- Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr yanlıları Irak'ın başkenti Bağdat'ta güçlü bir şekilde tahkim edilmiş Yeşil Bölge'ye ilerliyor, 27 Temmuz 2022. Çarşamba günü Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr'ın yüzlerce taraftarı, başbakanlık görevi için Muhammed Şiya es-Sudani'nin aday gösterilmesini protesto etmek amacıyla Bağdat'ın merkezinde bulunan Irak parlamento binasına girdi. Protestolar, parlamentoda bulunan Şii partileri aynı şemsiye altında toplayan Koordinasyon Çerçevesi'nin iki gün önce Muhammed Şiya es-Sudani'yi başbakanlığa aday göstermesinin ardından geldi. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua) Xinhua / Güncel Bağdat Irak Güncel Haberler

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