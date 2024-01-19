Bağcılar'da Esnafa Haraç İddiası: 3 Kişi Silahlı Saldırıda Bulundu

BAĞCILAR'da bir ay önce sokak sokak gezerek esnaftan haraç istediği iddia edilen 3 kişi, manav Cebrail Bozan ile kendilerine tepki gösteren Erkan Oruç'u silahla ateş ederek yaraladı. Olay sırasında yaralanan Erkan Oruç, "3 gün yoğun bakımda, 8 gün serviste kaldım. Ölümden döndüm" dedi. Kurşunların hedefi olan Bozan, Oruç ve çevre esnafı, şüpheliler yakalanmadığı için tedirgin olduklarını dile getirdi. Şüphelilerin olay günü yoldan geçen bir sürücüyü tehdit ettiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Şüpheliden biri tutuklanırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmalar sürüyor.

Olay, 17 Aralık 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında, Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalleye gelen silahlı 3 kişi, sokak sokak gezerek esnaftan haraç istedi. Sokakta bulunan vatandaşları da tehdit eden şüpheliler, gözlerine kestirdikleri bir manava girerek 10 bin lira haraç istedi. Şüphelilerden yaşı küçük olan Mustafa Ali Ö. manav Cebrail Bozan'ı bacağından vurdu. Evinden ekmek almak için çıktığı sırada olayı gören Erkan Oruç, şüphelilere tepki gösterdi. Mustafa Ali Ö., Oruç'a doğru ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Oruç, Mustafa Ali Ö.'nün yanına gitti ve silahına vurarak yere düşürdü. İkili arasında çıkan arbedeyi gören Emre T. ise yere düşen silahı alarak Oruç'u karnından vurdu ve olay yerinden arkadaşlarıyla beraber uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Oruç'u ve manav Cebrail Bozan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerindeki incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini ve olay öncesi şüphelilerin başka bir iş yerinde düşürdüğü cep telefonunu inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Mustafa Ali Ö., polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ali Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin Emre T. ve yanlarında bulunan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

"GELİP YARALIYORSUN VE YAKALANMIYORSUN"

Manav Cebrail Bozan, "Sesleri duyunca dışarı çıktık. Üzerimize 2-3 kişi saldırdı. Bizden haraç talep ettiler, haracı vermediğimiz için bizi silahla yaraladılar. Beyaz atletli olanla arbede yaşadık, diğeri de silahla ateş etti. '10 bin lira haraç vereceksiniz' dediler, vermeyince silahla sıktı. Hemen sağa doğru gittiler, bir kişi daha vardı ona da sıktılar. Bizim talebimiz yakalanmaları. Mahallede bir iki esnafa daha sataşmışlar. Gereği neyse o yapılmalı. Şu an ellerini kollarını sallayarak dolanıyorlarmış. Böyle tuhaf bir şey mi olur. Gelip yaralıyorsun ve yakalanmıyorsun" diye konuştu.

"3 GÜN YOĞUN BAKIMDA, 8 GÜN SERVİSTE KALDIM"

Ekmek Almak için dışarı çıktığı sırada vurulan Erkan Oruç, "Akşam ekmek almak için dışarı çıktım. Baktım Cebrail Bozan'ın dükkanına doğru ateş ediyor 2 kişi. 3 defa ateş ettiler. Ben de bağırdım, 'Ne oluyor? Hayırdır ne yapıyorsunuz?' diye. Üstüme doğru geldiler. Ben de kaçmaya başladım bir aracın arkasına doğru. Geldi küçük olan 2-3 defa ateş etti, Cebrail'e sıkan. Zaten kendinde değildi, bir şeyler kullanmıştı. Diğer atletli olan onu yönlendiriyordu. Sonra durduğunda yanına geldim. Eline vurdum, silah düştü. Sonra diğer atletli geldi. Silahı aldı, ateş etti bana, vuruldum. Nefesim kesildi, düşmüşüm. 3 gün yoğun bakımda, 8 gün serviste kaldım. Ölümden döndüm. Sonra eve geri geldim. Duydum ki, Cebrail de bacağından vurulmuş. 3-4 esnaftan da haraç istemişler. Önüne gelen silah alıyor, milleti tehdit ediyor, haraç istiyorlar. Gerekenin yapılmasını istiyoruz, can güvenliğimiz yok. Korkuyorum" dedi.

"ADAMLARIN DEMEKKİ ŞAKASI YOKMUŞ, BENDEN SONRA İKİ KİŞİYİ YARALADILAR"

Olay günü şüphelilerin iş yerine girerek haraç istediği Seçkin Köksal ise, "3 kişi dükkanıma girdi. İçlerinden biri silahını çekti ve dükkanın camına vurarak, 'Bundan sonra buranın haracını ben alacağım, bana vereceksiniz' dedi. Ardından aramızda biraz itişme kakışma oldu. Sonra içlerinden birinin telefonu dükkanıma düştü. Biz bunları ikna ettik. Dükkandan uzaklaşınca, bu sefer silah sesleri duyulmaya başladı. Biz de polise haber verdik. Bu olay benim dükkanımda başladı. Adamların demek ki şakası yokmuş, benden sonra orada 2 kişiyi vurdular. Beni de vurabilirlerdi. Yani şu anda vurulmayacağımız belli değil. Şüphelilerin telefonu bir gece dükkanda kaldı. Sürekli telefonları çaldı, farklı farklı numaralar aradı. Anladığım kadarı ile bu kişiler uyuşturucu tedariki yapıyorlar. Telefonu arayanlardan birini polis çağırıyor ve yakalanıyor. Gelen kişi polise, 'Bizim bu olayla bir ilgimiz yok. Biz, onun bize uyuşturucu tedarik etmesi için buraya gelmiştik' diyor" şeklinde ifadesi var karakolda" diye konuştu.

OLAYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 3 şüphelinin yoldan geçen bir otomobili durdurarak sürücüsünü tehdit ettiği ve Emre T.'nin Erkan Oruç'u vurmak üzere koştuğu görünüyor. Öte yandan, Emre T., olaydan sonra firardayken yılbaşı akşamı kutlama yaptığı fotoğrafı da sosyal medya hesabında paylaştı.