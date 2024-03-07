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Bağcılar Belediyesi Uluslararası Stevie Ödülleri'nde Altın ve Gümüş Ödül Kazandı

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Bağcılar Belediyesi, Uluslararası Stevie Ödülleri'nde farklı kategorilerde altın ve gümüş ödül kazandı. BAGBİ Projesi ile 'Vatandaş hizmetlerinde teknolojinin yenilikçi kullanımı' kategorisinde altın, Dijital Şehir İkizi Projesi ile 'Kamu işletmelerinde teknoloji geliştirmede yenilik' kategorisinde ise gümüş ödül aldı.

Bağcılar Belediyesi, Uluslararası Stevie Ödülleri'nde farklı kategorilerde altın ve gümüş ödül kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iş dünyasının önemli kamu ve kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen Uluslararası Stevie Ödülleri, bu yıl 2 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras Al Khaimah şehrinde gerçekleştirildi.

Kamuoyunun ve yatırımcıların güvenini yeniden tesis etmenin amacı olarak her yıl düzenlenen ve "İş dünyasının Oscar'ı" kabul edilen törende Bağcılar Belediyesi, ödüle layık görüldü.

Belediye, 18 ülkedeki 800'ü aşkın kurum ve şirketin projelerinin değerlendirildiği ödül programında, BAGBİ Projesi ile "Vatandaş hizmetlerinde teknolojinin yenilikçi kullanımı" kategorisinde altın, Dijital Şehir İkizi Projesi ile "Kamu işletmelerinde teknoloji geliştirmede yenilik" kategorisinde ise gümüş ödül kazandı.

Akıllı şehir altyapısı ve e-belediye hizmetleri alanındaki çalışmaları kapsayan iki proje jüri üyelerinden tam not aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, akıllı şehir ve e-belediyecilik hizmetlerinde önemli bir yol katettiklerini belirtti.

Teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Özdemir, projeleri ödüle layık görenlere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

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