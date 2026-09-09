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Bafra Ovası'nda kapya biber hasat etkinliği yapıldı

Bafra Ovası'nda kapya biber hasat etkinliği yapıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde kapya biber hasat etkinliği düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kapya biber hasat etkinliği düzenlendi.

AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Osmanbeyli Mahallesi'ndeki tarlada düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Bafra Ovası'nda tarım ürünlerinden dönüm başına 4 ila 7 ton verim alındığını söyledi.

Bafra Ovası'nda bir tarafta yazlık sebzenin hasadı yapılırken diğer tarafta kışlık sebzenin dikiminin gerçekleştirildiğini anlatan Karaaslan, "Bafra Ovası'nı, Çarşamba Ovası'nı, Vezirköprü'müzü, Samsun'umuzun dört bir yanını yeni yatırımlarla buluşturarak çiftçilerimizi desteklemeyi hedefliyoruz. Pazar günü şehrimizde Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ağırlayacağız. Samsun için büyük bir yatırım olarak Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise kapya biberinin Samsun'da özellikle Bafra Ovası'nda yetişen önemli ürünlerden biri olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 32 bin dekar alanda üretim yapıldığına işaret eden Yılmaz, "126 bin ton civarında üretimimiz mevcut. Bu sene 125 bin ton civarında üretim bekliyoruz. Samsun'da kapya biberinin yüzde 98'i Bafra ilçemizde yetiştiriliyor." diye konuştu.

Yılmaz, yetiştirilen kapya biberin bir kısmının taze tüketim amacıyla İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirlere gönderildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bir kısmı pul biberi yapımında kullanılmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa başta olmak üzere diğer illerimize, bir kısmı da konservelik ve salçalık olarak değerlendirilmek üzere özellikle Tokat, Bursa, İzmir gibi illerimizde bulunan işletmelere gönderiliyor. Kapya biberin mayıs ayının 15'inden itibaren dikimi yapılıyor. Hasat ise ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. Burada üretilen kapya biberin az da olsa ihracatı var. Şu an 500 ton civarında ihracatımız söz konusu."

Kapya biberinin il ekonomisine yılda 3,5-4 milyar lira civarında katkı sağladığını vurgulayan Yılmaz, "Bafra Ovası'nın verimli toprakları, Bafra'nın iklim şartları kapya biberin yetiştiriciliğine oldukça uygun. Bafra ilçemizde kapya biber üretimini daha da artırmak istiyoruz. Kapya biberinin alıcıları, diğer illerde yetiştirilenlerden daha iri, daha kaliteli olduğunu ifade ediyorlar. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde coğrafi işaret başvurusu gerçekleştirildi, süreç devam ediyor. Bu da üreticimizin üretimini de gelirini de artıracak." ifadelerini kullandı.

Programa Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile çiftçiler ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA
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