Samsun'un Bafra ilçesinde Regaip Kandili programı düzenlendi
Samsun'un Bafra ilçesinde Regaip Kandili, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlid, kaside ve ilahiler okundu. İlçe Müftüsü İbrahim Memiş'in sohbeti ve duasının ardından program, yatsı namazı ve Bafra Belediyesi tarafından yapılan ikram ile sona erdi.
Samsun'un Bafra ilçesinde Regaip Kandili, idrak edildi.
İlçede Regaip Kandili programı, İlçe Müftülüğünce 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlendi.
Akşam namazı sonrası başlayan programda, din görevlileri ve imam hatip lisesi öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim ile mevlid, kaside ve ilahiler okundu.
İlçe Müftüsü İbrahim Memiş'in "Şuurlu Müslüman üç ayları fırsata çevirir" konulu sohbeti ve duası sonrası program, yatsı namazı ve Bafra Belediyesinin ikramı ile sona erdi.
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