Samsun'un Bafra ilçesinde Regaip Kandili programı düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde Regaip Kandili, idrak edildi.

İlçede Regaip Kandili programı, İlçe Müftülüğünce 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlendi.

Akşam namazı sonrası başlayan programda, din görevlileri ve imam hatip lisesi öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim ile mevlid, kaside ve ilahiler okundu.

İlçe Müftüsü İbrahim Memiş'in "Şuurlu Müslüman üç ayları fırsata çevirir" konulu sohbeti ve duası sonrası program, yatsı namazı ve Bafra Belediyesinin ikramı ile sona erdi.

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