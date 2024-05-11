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Bafra'da Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi İnşaatı Devam Ediyor

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Samsun'un Bafra ilçesinde Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Proje tamamlandığında 500 sanayi ile 40 ticari amaçlı iş yeri, akaryakıt istasyonu, otopark alanları, sosyal alanlar, sağlık tesisi, depolama alanı, idari ve hizmet binası, anaokulu, teknik ve meslek lisesi ilçeye kazandırılmış olacak.

Samsun'un Bafra ilçesinde Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aktekke Mahallesi sınırları içerisinde yer alan projenin A Blok inşaatında sona yaklaşıldı.

Çatı panel yapımı işi ihalesine çıkılan A Blok'ta zemin betonu, otomatik kepenk ve kapılar ile duvar örme işlemlerinin ardından anahtar teslimatı yapılacak.

Her bir dükkanın 400 metrekare kapalı, 240 metrekare açık alana sahip olacağı Bafra Orta Ölçekli Sitesi, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında başlatılan bölgenin ilki olma özelliği taşıyor.

Proje ile ilçede dağınık şekilde faaliyet gösteren esnafı aynı çatı altında bir araya getirmek, seri ve bütünleşmiş üretimi canlı tutmak, istihdamı artırmak, üretim şartlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek hedefleniyor.

Proje tamamlandığında 500 sanayi ile 40 ticari amaçlı iş yeri, akaryakıt istasyonu, otopark alanları, sosyal alanlar, sağlık tesisi, depolama alanı, idari ve hizmet binası, anaokulu, teknik ve meslek lisesi ilçeye kazandırılmış olacak.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçe için büyük öneme sahip projenin yükselmeye devam ettiğini dile getirerek, "Esnafımızın daha modern, sağlıklı ve iyi şartlarda çalışıp üretebilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Orta Ölçekli Sanayi Projemizin A Blok kısmında çok yakında anahtar teslimi yapacağız. İlk etapta 20 iş yeri yapmaktayız. Proje tamamlandığında 500'e yakın iş yeri olacak ve buralarda 3 ile 4 bin arasında istihdam sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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