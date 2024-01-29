BAE Büyükelçisi Said Sani ez Zahiri, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez Zahiri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Zahiri, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", "Deprem: Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Büyükelçi Zahiri, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Hayata tutunan" başlıklı fotoğrafa oy verdi. Bu fotoğrafta 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 150. saatinde, Hatay'da müftülüğün yanındaki binanın enkazından 2-3 yaşlarında "Dada" isimli kız çocuğunun kurtarılması yer alıyor.

Zahiri, fotoğraftaki kız çocuğunun umut verdiğini ve 150 saatin ardından zafer işaretiyle enkazdan çıktığını söyledi. Bunun BAE ve tüm ülkelerin Türkiye'nin yanında durduğunu gösterdiğini aktaran Zahiri, "Türkiye, bu depremden çok güçlü çıktı. Neredeyse 1 yılın ardından Türkiye'nin daha güçlenerek geri geldiğini görüyoruz. Türkiye, dostlarla ve kardeşleriyle yan yana duruyor, BAE de onlardan biri." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkes ihtiyacı

" Gazze : Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğrafını seçen Zahiri, masum insanları bu şekilde görmenin çok üzücü olduğunu kaydetti.

Zahiri, bu fotoğrafın masum insanların öldürüldüğünü ve yaralandığını gösterdiğini, bu savaşın derhal durdurulması ve ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

Fotoğrafta, İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu Şifa Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuğun hastane zemininde yatan yaralı annesinin yanından ayrılamadığı görülüyor.

Zahiri, "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'a ait "Dolunay ve Akıncı" başlıklı fotoğrafa oy verdi. Fotoğrafta Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST için havalanan Bayraktar Akıncı İnsansız Hava Aracı (İHA), "Süper Ay" ile birlikte görüntülenmişti.

Türkiye'ye ait bu İHA'nın kendisine uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı hatırlattığını dile getiren Zahiri, Türkiye'yi bu nedenle tebrik ederek daha önce uzaya giden BAE'li astronotları hatırlattı.

"Türkiye'nin askeri teknoloji kabiliyeti"

Zahiri, ileri teknolojinin sadece bazı ülkeler için değil, diğer ülkeler için de olduğunu kaydederek, "(Fotoğraf) Türkiye'nin askeri teknoloji anlamında en ileri ülkelerden biri olma yönündeki kabiliyetini gösteriyor." dedi.

Büyükelçi Zahiri, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Gerald Anderson'a ait "Çöpler arasında" başlıklı fotoğrafı seçti.

Fotoğrafta, Kenya'nın başkenti Nairobi'de 30 dönümlük arazideki Dandora çöp toplama alanı yer alıyor. Bu, binlerce kişinin sağlığı için risk oluşturmasına rağmen birçok Kenyalının da geçim kaynağı olarak görülüyor. Korogocho, Baba Ndogo ve Dandora bölgesinden insanlar, her gün binlerce tonluk atıkları ayıklayarak satabilecekleri eşyaları topluyor.

Zahiri, bu fotoğrafın herkesin evreni korumaktan sorumlu olduğunu gösterdiğini dile getirerek, geri dönüşümün kullanılmasının önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" girişimine değinen Zahiri, BAE'nin girişimlerine ve Aralık 2023'te Dubai kentinde Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansına (COP28) de işaret etti.

"Evreni korumaktan sorumluyuz"

Zahiri, çevreyi korumak için başkasının beklenemeyeceğinin altını çizerek, "Bu evrende yaşıyoruz ve biz hepimiz evrenimizi korumaktan sorumluyuz." dedi.

Zahiri, "Spor" kategorisinde Özgün Tiran'a ait "Pehlivan adayları" başlıklı fotoğraftı seçti. Fotoğrafta Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşen minik boy pehlivanlar yer alıyor.

Bu fotoğraftan hoşlandığını belirten Zahiri, bu fotoğrafın kabiliyetleri ne olursa olsun herkesin denemesi gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

Zahiri, bu güzel fotoğraflar için AA'ya teşekkür ederek, seçtiği fotoğrafların yarışmayı kazanmasını umduğunu dile getirdi.