BAE Büyükelçisi Zahiri: Türkiye'nin Yapay Zeka ve Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Stratejik Cazibesini Artırıyor

Güncelleme:
BAE Ankara Büyükelçisi Zahiri, Türkiye'nin yapay zeka, dijital teknolojiler ve yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelinin ülkenin stratejik cazibesini pekiştirdiğini belirtti. İki ülke arasında iş birliği olanaklarına da değindi.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, " Türkiye'nin hızla büyüyen yapay zeka ve dijital teknolojiler sektörü, gelişmiş altyapı ağları ve güçlü yenilenebilir enerji portföyü, ülkenin stratejik cazibesini pekiştiriyor" dedi.

BAE Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 'Al Bait Al Emarati-Birleşik Arap Emirlikleri Evi Kültür Buluşması' programının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Büyükelçi Zahiri, Türkiye'nin üretim kapasitesinin, sanayi altyapısının ve coğrafi konumunun BAE'nin uzun vadeli ekonomik vizyonunda rol oynadığını belirterek, " Türkiye, 350'den fazla organize sanayi bölgesi ve 1,5 milyon sanayi çalışanıyla dünyanın en büyük 20 sanayi üreticisi arasında yer alıyor. Otomotiv, makine, elektronik ve tekstil sektörlerindeki çeşitli üretim altyapısı, BAE'nin tedarik zinciri hedefleriyle güçlü bir şekilde örtüşüyor. Konumu, 4 saatlik bir uçuş mesafesinde 1,5 milyar tüketiciye erişim sağlayarak, BAE'nin 400'den fazla küresel şehri birbirine bağlayan lojistik ağını tamamlıyor. Ortak tedarik zinciri entegrasyonu, her iki ekonominin de rekabet gücünü artırıyor. Ayrıca, Türkiye'nin hızla büyüyen yapay zeka ve dijital teknolojiler sektörü, gelişmiş altyapı ağları ve güçlü yenilenebilir enerji portföyü ülkenin stratejik cazibesini pekiştiriyor. Ülkenin 15 milyar doları aşan hacme sahip ilaç ve tıbbi cihaz endüstrilerinin yanı sıra büyüyen tarım teknolojileri ve gıda işleme yenilikleri, BAE'nin yüksek büyüme gösteren sektörlerde dayanıklı tedarik zincirleri, çeşitlendirilmiş kaynak kullanımı ve ortak inovasyon konusundaki uzun vadeli vizyonunu daha da destekliyor" ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİĞİNİ GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Zahiri, "BAE, 2050 yılına kadar yüzde 44 oranında temiz enerji hedeflerken, Türkiye 2035 yılına kadar yüzde 65 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi hedefliyor. BAE, küresel yenilenebilir enerji projelerine 50 milyar doların üzerinde yatırım yaptı ve Türkiye ile güneş, rüzgar ve hidrojen alanlarında iş birliğini genişletmeye devam ediyor. Potansiyel iş birlikleri arasında ortak güneş enerjisi parkları, kara tabanlı rüzgar tesisleri, yeşil hidrojen pilot projeleri ve iklim teknolojisi Ar-Ge'si yer alıyor. Bu girişimler, Türkiye'nin mühendislik yeteneklerinden ve BAE'nin temiz enerji liderliğinden yararlanarak uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor" dedi.

Zahiri ayrıca, ülkesinin 'Ma Hawa' projesinden bahsederek, "Havayı suya dönüştürme projemiz 'Ma Hawa' için Tarım ve Orman Bakanlığı'yla görüşmelerimiz devam etmektedir. Ma Hawa, hava moleküllerini suya dönüştüren, tamamen BAE üretimi bir üründür. Dünyada bir ilktir ve ortak üretim değildir. Bu cihazlar hem iç hem de dış mekanda kullanılabilmektedir. Büyükelçilik olarak amacımız, bu ürünleri özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili Türk makamlarına tanıtmak ve sunmaktır. Bu teknolojinin, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacağına, tarım alanında yeni imkanlar açacağına ve gelecekte yenilikçi su üretim çözümlerini destekleyeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
