Babacan, fon dolandırıcılığında Hazine ve Merkez Bankası'na dokunulmamasını istedi

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri "fon dolandırıcılığı" olarak nitelendirerek, hükümete çağrıda bulundu. Babacan, "Hazine'nin kaynaklarına ve Merkez Bankası'na dokunmayın. Devletin milyonlarca insandan aldığı vergiyi, tüyü bitmemiş yetimin hakkını bu işlerde sakın kullanmayın" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir Youtube kanalında katıldığı yayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, "Sakın ha Hazine'nin kaynaklarına dokunmayın. Merkez Bankası'nın para basma makinelerine dokunmayın. Devletin milyonlarca insandan aldığı vergiyi, tüyü bitmemiş yetimin hakkını bu işlerde sakın ha kullanmayın. 'Kazanırsam bana, kaybedersem Hazine'ye' anlayışına izin verilmemeli" diye konuştu.

Devletin kefil olmadığı ve garanti vermediği bir konuda kamu kaynaklarının devreye sokulmasının ciddi bir risk oluşturacağını söyleyen Babacan, "Devlet garantisi varsa, kefalet varsa ayrı bir şey. Devletin kefil olmadığı, garanti vermediği bir konu ayrı bir şey. Aksi halde 'Parayı vururum, kazanırsam bana kalır, kaybedersem Hazine'nin sırtına' anlayışı ortaya çıkar. Böyle bir şey olmamalı" ifadelerini kullandı.

Bu durumun ekonomide "ahlaki riziko" olarak tanımlandığını kaydeden Babacan, özel kazançların kişilere bırakılıp zararların kamuya yüklenmesine tepki gösterdi. Babacan, "Böyle bir şey kesinlikle olmamalı. Devletin kefil olmadığı bir riskin bedeli vatandaşa ödetilmemeli. Bunun yakın takipçisi olacağız ve tek kuruşun da hesabını soracağız" değerlendirmesinde bulundu.

"SORUMLULARIN KENARA AYRILIP YENİ BİR EKİBİN KURULMASI LAZIM"

Babacan ayrıca Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan kurulun yapısına ve çalışma biçimine de eleştirilerde bulundu. Daha önce beş veya yedi kişiden oluşan, sermaye piyasaları, merkez bankacılığı, bankacılık ve hukuk alanlarında uzman isimlerin yer aldığı sürekli çalışan bir "görev gücü" kurulması gerektiğine yönelik açıklamasını hatırlatan Babacan, mevcut yapının kriz yönetimi için yeterli olmadığını savundu. Babacan, şöyle konuştu:

"Öncesine döndüğümüzde, Hazine Maliye Bakanı ta Kasım 2025'te 'Manipülasyonun farkındayız' diyor. İktidar partisinin genel başkan yardımcısı diyor ki 'Bizi uyarıyorlardı. Devlet görevini yapmamış' diyor. ya arkadaş, her ikinizin de patronu aynı kişi. 'Devlet görevini yapmamış' diyorsun da zaten devlet başkanı kim? Sen genel başkan yardımcısısın. Kimin genel başkan yardımcısısın? Senin genel başkanın kim? Öbürüne dönüyorsun bakana. Sen kime bağlı çalışıyorsun? Aynı kişiye bağlı çalışıyorsun. E olabilecek en üst seviyede, hem parti tarafında hem de devlet yönetimi tarafında insanlar bundan haberdar da niye hiçbir şey yapmadınız? Ben buradan soruyorum: Elinizi kolunuzu kim bağladı? Kim sizi böyle felç etti? Yapılması gereken konularda, atılması gereken adımlarda niye kurumlar harekete geçemedi? O kurumların içindeki insanlar gözlerinin önünde bu kadar büyük bir dolandırıcılık varken, bu kadar iş büyüyene kadar niye harekete geçmediler? Elinizi kolunuzu kim tuttu, diye ben şimdi onlara soruyorum. Yoksa göz mü yumdunuz? Görevi mi ihmal ettiniz? Yoksa acaba ortak mıydınız bu işle diye bütün bu kurumlarda bu işten sorumlu olan insanlara buradan sizin yanınızda soru soruyorum. Buna bir cevap vermeleri lazım. Cevap vermeden önce de önce dediğim gibi bu sorumluların önce bir kenara ayrılıp yeni bir ekibin kurulması lazım. "

Kaynak: ANKA