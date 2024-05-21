Baba ve Oğulları Aynı Üniversitede Hem Okuyor Hem Çalışıyor

Siirt'te yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Salih Demircan, çocukları Mehmet Şerif ve Mehmet Emin Demircan ile hem aynı üniversitede inşaat teknolojisi programında eğitim görüyor hem de aynı inşaatta çalışıyor.

Diyarbakırlı olan ve çocuk yaşta inşaatlarda çalışmaya başlayan Mehmet Salih Demircan, mesleğini 2 yıl önce yerleştiği Siirt'te sürdürmeye başladı.

Yapımı süren 400 yataklı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binası inşaatında görev yapan 4 çocuk babası Demircan, bir bölümünü örgün okuduğu liseyi açık öğretimden tamamlayarak mezun oldu.

Demircan ve 23 yaşındaki oğlu Mehmet Şerif, birlikte hazırlandıkları sınavda başarılı olarak 2022-2023 akademik yılında Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programında okumaya başladı.

Demircan'ın 22 yaşındaki oğlu Mehmet Emin de inşaat teknolojisi programına kaydoldu. İkinci sınıfta okuyan Demircan ve oğlu Mehmet Şerif ile 1. sınıfta okuyan Mehmet Emin bazı ortak derslere aynı sınıfta girip birlikte eğitim alıyor.

Baba ve oğulları kentteki hastane binası inşaatında birlikte çalışarak hem gelir elde ediyor hem de okulda öğrendikleri teknik bilgileri sahada uygulama imkanı buluyor.

Demircan ve oğulları, ön lisans eğitimini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programına geçiş yapıp inşaat mühendisliği bölümünde okumayı hedefliyor.

"Birlikte öğrenmeye, birbirimizin eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz"

İki oğluyla omuz omuza hem eğitimi hem de hayat mücadelesini sürdüren baba Mehmet Salih Demircan, AA muhabirine, küçük yaşta iş hayatına atılmak zorunda kaldığı için eğitimini bir süre ertelediğini söyledi.

Çocuklarıyla eğitimini sürdürmeye karar verdiğini ifade eden Demircan, "İki çocuğumla hem bu şantiyede işçilik yapıyoruz hem de aynı üniversitede okuyoruz. Birlikte öğrenmeye, birbirimizin eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Bu bize avantaj sağlıyor." dedi.

Baba ve oğullarının hedefi mühendis olmak

İki oğluyla beraber okula gittiğinde bu durumun başlarda garipsendiğini dile getiren Demircan, bunun zamanla gurur verici hale geldiğini belirtti.

Demircan, şunları söyledi:

"Eğitim hayatımızı güzel bir şekilde devam ettirmek çocuklarım için de güzel bir duygu. Olumlu tepkiler de alıyorum. Oğullarımla DGS ile inşaat mühendisliği bölümünü de kazanmayı hedefliyoruz."

"Babayla okumak tuhaf bir duygu"

Mehmet Şerif Demircan da babasıyla aynı sınıfta okumanın ve aynı mesleği paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"Aslında herkese tuhaf gelen bir durum, babayla okumak. Kardeşleriyle okul okuyan var ama babayla okumak tuhaf bir duygu." ifadelerini kullanan Demircan, önceleri bunun nasıl karşılanacağını bilemediği için okula tedirgin gittiğini söyledi.

Demircan, "Genç insanlarız, çevremizin tepkisini merak ediyoruz ama ilk günden itibaren bu durumu aştım. Babamın genç ve diyaloglarının arkadaşça olması bize olumlu yansıdı hatta babamla ağabey kardeş gibi bizi algıladılar. Meslekteki en önemli yol gösterici babamın tecrübeleri. Hatam olduğunda babam bana bunu gösteriyor. Bu da çok güzel bir yol çizebiliyor bana. Onun bana çok faydası var, tecrübe anlamında. Herkesin babasıyla çalışması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Aynı sırayı paylaştığımızda aramızda güçlü bir bağ oluyor"

Mehmet Emin Demircan da babası ve ağabeyinin hem meslektaşı hem sınıf arkadaşı olmasının kendisine büyük avantaj sağladığını söyledi.

"Aynı sırayı aynı dersi paylaştığımızda aramızda daha güçlü ve güzel bir bağ oluyor. Babam ve ağabeyimle sahada da çalışıyoruz." diyen Demircan, babalarının izinden gittiklerini ifade etti.

Bu tecrübe ile ileride güzel yerlere geleceklerine inandığını anlatan Demircan, "Okumanın yaşı yok. Bunu en iyi babamdan öğrendik." şeklinde konuştu.

Demircan, hedefleri olan inşaat mühendisliği bölümünde de babası ve ağabeyiyle aynı sıraları paylaşmayı umut ettiğini sözlerine ekledi.