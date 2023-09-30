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Azmak Nehri'nde Çevre Temizliği Etkinliği

Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) öncülüğünde, Akyaka Mahallesi'ndeki Azmak nehrinde çevre ve dip temizliği yapıldı. Serbest Dalış Dünya Şampiyonu Cenk Devrim Ulusoy ve diğer dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 300 kilogram çöp toplandı.