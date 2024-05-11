Azerbaycan ve Ermenistan arasında müzakereler sürüyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Kazakistan'daki müzakerelerinde, tarafların halen görüş ayrılıklarının bulunduğu ve çözüm bekleyen konular üzerinde müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bayramov ve Mirzoyan'ın Kazakistan'ın Almatı şehrinde dün başlayan ve bugün sona eren görüşmelerinde, Azerbaycan ile Ermenistan arasında "Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma" taslağının maddelerinin müzakere edildiği aktarıldı.

Açıklamada, tarafların halen görüş ayrılıklarının bulunduğu ve çözüm bekleyen konular üzerinde müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığı kaydedildi.

Bayramov'un, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelere ev sahipliği dolayısıyla Kazakistan'a teşekkür ettiği belirtildi.