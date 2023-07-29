Azerbaycan Vatandaşlarına Türkiye'de Pasaport Verildi

TÜRKİYE'de yaşayan ve çeşitli nedenlerden ülkelerinin pasaportuna sahip olmayan Azerbaycan vatandaşları iki ülke arasındaki mutabakatla pasaportlarına kavuştu. Pasaport teslim töreninde konuşan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermina Mustafayeva, "Çok önemli, çünkü birçok hizmetlerden mahrum kalmışlardı" dedi.

Azerbaycan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda pasaport teslim töreni düzenlendi. Azerbaycan'dan Türkiye'ye göç eden ve pasaportsuz olanların pasaport almaları için 2022 yılından bu yana Türk ve Azerbaycan devlet yetkililerince görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Türkiye'de yaşayan Azerbaycan vatandaşlarına pasaportları verilmeye başlandı. 3 bin 500'e yakın Azerbaycan vatandaşının pasaport için İstanbul konsolosluğuna başvurduğu öğrenildi. Bin 500'e yakın kişinin ise pasaportu çıktı ve kademeli olarak vatandaşlara teslim edilmeye başlandı. Pasaport teslim törenine Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermina Mustafayeva, konsolosluk çalışanları ve pasaport almayı hake denler katıldı. Törende ilk olarak 30 kişinin pasaportunu,

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