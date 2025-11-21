Azerbaycan'da D8 Medya Forumu düzenlendi

Azerbaycan'da, Gelişen Sekiz Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Medya Forumu gerçekleştirildi.

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı'nın Bakü'de düzenlediği etkinliğin açılışına, ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra üye ülkeler Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'dan yetkililer ve uzmanlar katıldı.

Etkinlikte, D8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam ile Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in forum katılımcılarına gönderdiği mesajı okudu.

Aliyev mesajında, ülkesinin D8 ailesine üye olduğundan beri kurumu geliştirmek için çaba sarf ettiğini, bunun sadece ekonomik alanlarda değil, aynı zamanda kültürel, sosyal ve insani işbirliği alanlarında da kendini gösterdiğini belirtti.

Mesajında, "Küresel krizler, insanlığın karşı karşıya olduğu yeni sınavlar ve zorluklar çağında, D8 ülkelerinin medya alanında dayanışma da dahil olmak üzere birbirlerine karşılıklı destek sağlamaları son derece önemlidir." ifadelerine yer veren Aliyev, küresel bilgi alanında dezenformasyon, sahte haberler, hibrit tehditler ve yapay zeka yeteneklerinin kötüye kullanımının sürekli artmasına dikkati çekti.

Aliyev, bu faktörlerin ülkelerin imajını ve iç yaşamını ciddi şekilde etkilemenin yanı sıra, genel olarak uluslararası istikrarı ve ülkeler arasındaki güveni de zedelediğini dile getirerek, bu nedenle D8 üyesi ülkelerin medya kuruluşları arasında güvenilir işbirliği kurularak doğru, tarafsız, objektif ve sorumlu bir bilgi ortamı oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Türkiye, bilgi ve birikimini D8 ülkeleriyle paylaşmaya hazır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanı Bora Bayraktar, etkinlikte yaptığı konuşmada, küresel adaletsizlik ve eşitsizliğin arttığı bu dönemde D8 gibi uluslararası kurumların sorumluluğunun da arttığını söyledi.

Bayraktar, dijital medya, sosyal ağlar ve yapay zeka gibi gelişmelerin bilginin üretilmesini ve dolaşım hızını artırdığını, aynı zamanda dezenformasyon ve manipülasyon gibi bilgi düzensizliklerinin yayılmasına da zemin hazırladığını kaydetti.

Yapay zekanın gücüyle birleşen yeni medya unsurlarının, hedef ülkenin kamu düzenini bozmak, vatandaşların kamu kurumlarına olan güvenini azaltmak için adeta bir silah gibi kullanıldığına dikkati çeken Bayraktar, bu durumun iletişim tanımının yeniden yapılmasını zorunlu kıldığını vurguladı.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğru ve güvenilir bilginin merkezinde yer aldığı vatandaş odaklı bir iletişim seferberliği çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"D8 çatısı altında gelecekte kurulacak olan Medya Mükemmeliyet Merkezi'nin medya işbirliğini artıracağına, stratejik iletişim kapasitemizi geliştireceğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu merkezin kurulması noktasında sahip olduğumuz bilgi ve birikimi paylaşmaya ve uluslararası işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmeye hazırız."

Forumda, medya alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konuşuldu

Forum, dijital platformların artan etkisi karşısında doğru, teyit edilmiş ve güvenilir bilginin önemi, medyanın teknolojik trendlere uyumu, gazetecilerin sorumluluğu ve yapay zekanın doğurduğu etik sorunların ele alındığı panellerle devam etti.

Panellerde, D8 ülkeleri arasında medya alanında işbirliğinin güçlendirilmesi hususunda görüş ve öneriler dile getirildi.

"Diyalog, işbirliği ve bölgesel dayanışmayı teşvik" konulu forumda, 8 ülkeden 150'den fazla katılımcı yer aldı.