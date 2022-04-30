BALIKESİR - Ayvalık'taki turizm işletmeleri bayramda tatilcileri ağırlayacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki turizm tesisleri, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.

İç turizmin önde gelen bölgelerinden Kuzey Ege'nin önemli destinasyonları arasında bulunan Ayvalık, Şeytan Sofrası, Cunda Adası, plajları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri ve temiz havasıyla yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Bayram tatili öncesinde turistik otel ve pansiyonlarda rezervasyonların yüzde 95'e ulaştığı ilçede "çat kapı" müşterilerle bu oranın yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AA muhabirine, gerek belediye olarak kendilerinin gerekse turizm tesislerinin yaz sezonuna hazırlandığını söyledi.

Bu yıl turizm sezonundan beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Ergin, "Bayramda turistik tesislerimizde çok ciddi rezervasyonlar var. Yola düşüp kentimize gelerek tatil yapmayı planlayan 'çat kapı müşteri' dediğimiz tatilcilerimizi de hesaba kattığımızda, bayramın son derece yoğun geçeceğini görebiliyoruz." dedi.

Ergin, bölgeye tatilcilerin gösterdiği ilginin, kış boyunca turizm sezonunu bekleyen esnafa ve turistik işletmelere ekonomik anlamda iyi bir katkı olacağını vurguladı.

Kendileri için de bu durumun sevindirici olduğunu dile getiren Ergin, "Biz de belediye olarak yaz sezonuna ait plajlarımız ve ana arterlerimiz başta olmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tatilcilerimizi en iyi şekilde ağırlayabilmek için hazırız." ifadesini kullandı.

"Yabancı ülkelerden turistlerimizi de ağırlıyoruz"

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği (AYOP) Başkanı İbrahim Çolak ise bayram rezervasyonlarındaki yoğunluğun memnuniyet verici olduğunu anlattı.

Çolak, yeni yol ağlarıyla bölgeye ulaşımın her geçen gün kolaylaştığını, bunun da tesislerdeki doluluk oranlarının yükselmesine katkı sağladığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli Müdürü Abdülaziz Yük de hazırlıklarını tamamladıkları bayram tatili için yoğun rezervasyon aldıklarını bildirdi.

Yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini aktaran Yük, şunları kaydetti:

"Şu anda yüzde 95 olan doluluk oranımızın bayramın ilk günüyle yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz. Müşterilerimiz genelde Ankara ve İstanbul'dan geliyor. Yerli müşterilerimizin yanı sıra yabancı ülkelerden turistlerimizi de ağırlıyoruz. Ramazan Bayramı'ndan sonra turizm sezonuna da aynı oranlara yakın dolulukla gireceğimize inanıyoruz."

AA / Güncel