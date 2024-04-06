Aydın Valisi Yakup Canbolat'tan Anadolu Ajansı'na Kutlama Mesajı
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) 104'üncü kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Canbolat, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla milli mücadeleyi bağımsızlığa ulaştıracak kararları halka bildirmek amacıyla kurulan ve doğru, hızlı ve milli haberciliğin öncüsü Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıldönümü kutlu olsun."