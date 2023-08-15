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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti

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Eskişehir Valiliği'ne atanan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Çerçioğlu, Vali Aksoy'a yeni görevinde başarılar diledi.

Eskişehir Valiliği'ne atanan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, veda ziyaretleri çerçevesinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

İl genelindeki veda ziyaretlerine devam eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çerçioğlu, nazik ziyaretleri için teşekkür ettiği Vali Aksoy'a yeni görevinde başarılar diledi. Vali Aksoy ise görev süresi boyunca uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu Aydın Valiliği Hüseyin Aksoy Güncel Haberler

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