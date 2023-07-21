Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş Yaz Kur'an Kursları Ziyaret Ediyor

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Yaz Kur'an Kursları ziyaretleri çerçevesinde Söke'deki kursları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş Yaz Kur'an Kursu ziyaretlerine devam ediyor. Söke Sazlı ve Ağaçlı Mahallerinde bulunan Yaz Kur'an Kurslarını ziyaret eden İl Müftüsü Güneş, öğrencilerin derslerine eşlik etti. Kur'an kursu öğreticilerinden bilgi alan Güneş, öğreticilere ve öğrencilere başarılar diledi. Hac farizasını yerine getirip yurda dönen Sökeli hacıları da ziyaret eden İl Müftüsü Güneş, "Allah Haccınızı mübarek kılsın" dedi. İl Müftüsü Hasan Güneş'in ziyaretlerine Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru, Hac Umre Şube Müdürü Ali Akkoyun ve din görevlileri eşlik etti. - AYDIN