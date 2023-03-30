Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hasanefendi Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Eve düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği "Tina"nın ile yapılan aramalarda satışa hazır halde 1 kilo 886 gram esrar, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 950 lira, 60 bin kaçak sigara, 1080 paket kaçak sigara, 60 gümrük kaçağı tek kullanımlık elektronik sigara ve 148 ambalajlardan sökülmüş bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen B.D. tutuklandı.