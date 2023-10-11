Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı
Güncel Haberler
Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı ihbar edilen otomobili durdurmak istedi. Kaçan otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobildeki S.B. ve A.T. gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeği Tina'nın görev aldığı aramada, otomobile gizlenmiş 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı ihbar edilen otomobili Hıdırbeyli Mahallesi'nde durdurmak istedi.
Kaçan otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobildeki S.B. ve A.T. gözaltına alındı.
Narkotik dedektör köpeği Tina'nın görev aldığı aramada, otomobile gizlenmiş 500 gram kubar esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.