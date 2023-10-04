Aydın'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Tutuklama, 6 Şüpheliye Adli İşlem

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda bir şahıs tutuklanırken, iki şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 6 şüpheliye adli işlem yapıldı ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanan şahıslara 59 bin 300 TL ceza uygulandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde son bir hafta içerisinde 4 farklı operasyonda bir şahıs tutuklanırken, iki şahsın üzerinde ise uyuşturucu madde ele geçirildi, toplam 6 şüpheliye adli işlem yapıldı. Ayrıca operasyonlarda yakalanan ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanan şahsılara toplamda 59 bin 300 TL ceza uygulandı.

Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 1 hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 4 farklı operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 6 şüpheliye kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından adli işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda T. Ö isimli şüpheli tutuklandı. T. S. ve A. Ö. isimli şüphelilerden ise satışa hazır halde fişeklenmiş 8 gram metamfetamin kristal maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanan şahsılara toplamda 59 bin 300 TL ceza uygulandı. - AYDIN