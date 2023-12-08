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Aydın'da trafik kazasında hayatını kaybeden kamyonet sürücüsü

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kamyonetin sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kamyonetin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ali İhsan Atıcı (63) idaresindeki 20 U 3884 plakalı kamyonet, Aydın-Denizli kara yolu Atça Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

Demir yoluna savrulan araçtaki sürücü ağır yaralandı.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Atıcı, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Atıcı, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle bir süre durdurulan tren seferleri, çalışmaların ardından tekrar başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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