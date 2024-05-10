Aydın'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 101 Bin 200 Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda 101 bin 200 bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında ekipler, Y.A, H.Ş, Z.Ş. ve A.B'nin ikametleri ve iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda 101 bin 200 bandrolsüz boş makaron, 17 bin 100 bandrolsüz dolu makaron sigara, 10 kilogram sarmalık kıyılmış bandrolsüz tütün, 1 sigara sarma makinesi ile 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Öte yandan Y.A'nın 2 dosyadan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile 4 dosyadan ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.