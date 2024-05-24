Aydın'da saman deposunda çıkan yangında 13 ton saman zarar gördü
Aydın'ın Efeler ilçesinde saman depolanan arazide çıkan yangında yaklaşık 13 ton saman kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucunda 2 traktör, 3 römork ve meyve ağaçları da zarar gördü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde saman depolanan arazide çıkan ve çevreye yayılan yangında yaklaşık 13 ton saman zarar gördü.
Kuyulu Mahallesi'nde H.Ö'ye ait arazide depolanan samanlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Çevredeki meyve ağaçları ve traktörlere sıçrayan yangını itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü.
Yangında yaklaşık 13 ton saman kullanılamaz hale geldi, 2 traktör, 3 römork ve meyve ağaçları da zarar gördü.